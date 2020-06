Lazio lijdt eerste nederlaag in 22 wedstrijden bij Atalanta, Castagne en Lukaku vallen in Redactie

24 juni 2020

23u59 0 Atalanta ATA ATA 3 einde 2 LAZ LAZ SS Lazio Serie A De titelambities van Lazio hebben woensdag een stevige knauw gekregen. Het team van Silvio Proto en Jordan Lukaku ging met 3-2 onderuit bij het Atalanta van Timothy Castagne.

Aanvankelijk leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht. Al na elf minuten stonden de bezoekers 0-2 voor, dankzij een owngoal van Marten de Roon (5e) en een doelpunt van Sergei Milinkovic-Savic (11e). Robin Gosens (38e), ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi (66e) en Jose Luis Palomino (80e) keerden de situatie alsnog om. Castagne mocht in de 70e minuut invallen voor Atalanta, Lukaku deed dat zeven minuten later voor Lazio. Proto bleef als tweede doelman op de bank.

In de stand ziet Lazio Juventus, dat maandag 0-2 won in Bologna, tot vier punten uitlopen. Juventus deed een gouden zaak want ook nummer drie Inter Milaan liet punten liggen, 3-3 tegen Sassuolo, en volgt nu op acht punten. Atalanta is stevig vierde en ook die plek geeft nog recht op deelname aan de Champions League.



