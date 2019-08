La Gazzetta weet het zeker: "Lukaku is al acht maanden papa, zoontje Romeo wordt opgevoed door oma Adolphine"

Redactie

28 augustus 2019

08u19

Bron: Gazzetta dello Sport 10 Serie A De duim in de mond na een doelpunt heeft dan toch een duidelijke betekenis. Daar is de bevestiging. Twee lijntjes in de Gazzetta dello Sport onthullen het mysterie: “In een Sky Box op San Siro zaten onder andere mama Adolphine, broer Jordan, beste vriend Tay en vooral Romeo, zijn zoontje van 8 maanden.” Dat heeft hij uitstekend verborgen kunnen houden. Adolphine, Lukaku’s moeder, draagt zorg voor zijn zoontje.

Boulevardkrant ‘The Sun’ had het in januari al eens gesuggereerd. The Gazzetta dello Sport komt vandaag met de bevestiging. Romelu Lukaku is eind vorig jaar wel degelijk vader geworden van een zoontje, genaamd Romeo. De Rode Duivel bleef toen tien dagen gewettigd weg van de trainingen bij zijn toenmalige werkgever, Manchester United, om de bevalling bij te wonen.

Hij reisde toen over en weer naar de Verenigde Staten, maar wie de moeder is blijft een strikt geheim. Volgens de Gazzetta ontfermt mama Adolphine zich over de kleine Romeo en voedt zij hem op: “Zijn zoontje leeft en groeit op bij de grootmoeder.” Een verhaal vergelijkbaar met dat van Cristiano Ronaldo. Ronaldo Junior, zijn oudste zoon, groeide ook op onder de vleugels van oma Dolores. Ook hij werd in de VS geboren. De identiteit van de moeder is niet bekend.

Duimpje

Lukaku zette de geruchtenstroom in januari zelf in gang. Plots vierde hij zijn doelpunten met een duimpje in de mond en deelde dat met miljoenen kijkers. Big Rom dus Big Daddy. Een duidelijkere hint kon er niet zijn, maar Manchester United, zijn entourage en de spits vonden het gevis naar de achterliggende reden maar niets. Toen The Sun het verhaal lanceerde, reageerde Lukaku meteen cryptisch op Instagram. Een foto van hem schaterlachend op training met het onderschrift ‘Wanneer je opnieuw grappige roddels hoort...’ Gevolgd door een emoji met lachtranen en vervolgens een huilend ventje.

De best scorende Rode Duivel aller tijden schermt zijn privéleven al jaren af. Muurtje errond. Op sociale media zie je zelden verwijzingen naar zaken uit de huissfeer, laat staan dat hij innige plaatjes van hem met zijn liefjes deelt of van zijn zoontje. Enkel op vakantie durft hij weleens een inkijk te tonen, maar stopt het ook. Mama Adolphine, zijn beste vriendin, vertelt hij wel alles. Zo vertelde zij ooit in deze krant: “Ik wil alles weten, zeker met wie hij omgaat. Met een vriendin weet je nooit, want iedereen heeft zijn eigen opvoeding gekregen. Daarom kijk ik goed toe.”

Work, eat, sleep, repeat

Na zijn droomdebuut bij Inter, het warme onthaal door de fans en een doelpunt, moet hij in het gewone leven in Milaan zijn draai nog vinden. Veel van de stad heeft Lukaku na drie weken nog niet kunnen zien. Slechts flarden van monumenten en bezienswaardigheden in het passeren. Liever ging hij op een zeldzaam vrij moment eerst San Siro, zijn nieuwe thuis, bezichtigen en een aantal appartementen in de City Life-buurt, de nieuwbouwwijk met monsters van glas en staal. Iets naar zijn zin heeft hij nog niet gevonden – hij heeft er een tijdelijk onderkomen, maar mikt volgens de overlevering op een huis met veel licht en ruimte voor een eigen fitnesszaal. Prioriteiten.

Als het trainingsritme wat lager ligt, zal hij daarvoor meer tijd kunnen vrijmaken. Het patroon de voorbije weken was immers stereotiep. Work, eat, sleep, repeat. Werken, eten, slapen, herhalen. Het zijn lange dagen geweest om toch fit te raken voor de competitieopener tegen Lecce, met dubbele trainingssessies. Doorgaans pikte een chauffeur hem tussen 8u45 en 9u op aan het Melia Hotel San Siro, zijn thuis in de eerste weken, en kwam hij rond achten pas afgepeigerd daar weer aan. Het heeft zijn resultaat. Lukaku staat een pak scherper dan toen hij Man United met norse blik vaarwel zwaaide.