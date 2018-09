Kroatische bondscoach neemt Ronaldo onder vuur: "Een egoïst die ik nooit in mijn ploeg zou willen" (en ook Juventus-legende begrijpt het niet) Hans Op de Beeck

03 september 2018

22u38 0 Serie A De no-show van Cristiano Ronaldo vorige week in Monaco, waar Luka Modric en niet CR7 tot 'Speler van het Jaar' voor de UEFA werd verkozen, blijft nazinderen. Na de verontwaardiging in het kamp-Cristiano, reageert Alessandro Del Piero, in Turijn een levende legende, verontwaardigd en laat de Kroatische bondscoach Dalic zijn afkeer voor Ronaldo liet blijken: "Een egoïst."

"Het bewijst alleen maar wat ik al zo lang zeg: 'Ronaldo is een egoïst en ik zou hem nooit in mijn team willen." Het zijn de niet mis te verstane woorden van Zlatko Dalic, de bondscoach die Kroatië op het WK in Rusland naar een tweede plaats leidde, in de Kroatische sportkrant Sportske novosti. Ronaldo had vorige week zijn kat gestuurd naar het Grimaldi Forum, waar naast de Champions League-loting ook awards voor de beste spelers van het voorbije seizoen werden uitgereikt. Ondanks dat de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal tijdens een waar Real-feestje (met Keylor Navas beste keeper, Sergio Ramos beste verdediger en Modric beste middenvelder) wel de prijs voor beste aanvaller in de wacht had gesleept. In tegenstelling tot Mo Salah, die zonder award naar huis ging maar wel aanwezig was. De Egyptenaar van Liverpool kon rekenen op 134 punten, Ronaldo op 223 en Modric op 313. Naast 55 journalisten stemden ook 80 trainers van deelnemende Champions League- en Europa League-clubs.

Dat Ronaldo niet kwam opdagen, was voor Dalic dus geen verrassing. "Hij is het type speler dat louter denkt 'het doet er niet toe als we verliezen, het enige wat telt is dat ik scoor!", aldus de Kroatische bondscoach die het -logischerwijs- opnam voor zijn pupil Modric (32). "Zowel een schitterende speler als mens. De glorie die hem bij Real al te beurt is gevallen, heeft hem niet veranderd. Hij heeft het erg zwaar gehad in zijn jeugd (Modric groeide op tijdens de Balkanoorlog en was 6 toen Servische militairen zijn grootvader om het leven brachten, waarna hij moest vluchten, nvdr), maar dat heeft hem gesterkt. Hij is een voorbeeld voor elke Kroatische voetballer, die hun land niet zouden mogen verlaten voor hun achttiende. Gelukkig haakt Modric nog niet af als international, dat zou nog te vroeg geweest zijn. Op het EK 2020 kan hij pieken."

In tegenstelling tot Modric, zag Dalic wel Mandzukic (32) stoppen. "Hij belde me op een avond op en we hebben toen lang gepraat... en de volgende morgen belde hij me terug. Ik vroeg me nog af waarom hij opnieuw belde, maar dat was dus om me te vertellen dat hij al beslist had te stoppen. Kan je je dat inbeelden, zo'n vechter en krijger, die me aanvankelijk niet kon vertellen dat hij niet meer voor Kroatië wou spelen? Zo moeilijk was dat voor hem."

Ondertussen heeft ook Alessandro Del Piero, een levende Juventus-legende, zich uitgelaten over de zaak, waarover Ronaldo -opvallend- zelf met geen woord repte. Juventus-coach Allegri stelde wel dat zijn aanvaller bijzonder woedend was dat hij niet als winnaar uit de bus kwam ("Het is zijn eigen beslissing om niet te gaan en dat moeten we respecteren"), net zoals zijn makelaar Jorge Mendes en zijn zus Katia Aveiro. "Ik begrijp de woede van Cristiano, maar Modric verdient de award", stelt Del Piero. "Hij heeft met zowel Real Madrid als Kroatië iets bijzonders gerealiseerd. Natuurlijk had Ronaldo een fantastisch seizoen en zou ik in zijn plaats ook kwaad geweest zijn, maar dat rechtvaardigt niet zijn beslissing om niet naar het gala te gaan."