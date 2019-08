Kritiek voor Mertens en vooral de VAR na knotsgekke Fiorentina-Napoli: “Puinhoop had vermeden kunnen worden” TLB LPB

25 augustus 2019

09u41 0 Serie A Ook in de Serie A zijn ze er gisteren weer aan begonnen en Rode Duivel Dries Mertens eiste meteen een hoofdrol op in het knotsgekke duel tegen Fiorentina (3-4). Mertens zorgde knap voor de 1-1 en lokte vijf minuten later ook een strafschop uit toen hij het been van zijn opponent wel héél nadrukkelijk opzocht. Voor zijn goal oogstte de Belgische spits lof in de Italiaanse media, die wel niet blind waren voor de fopduik. Maar de meeste kritiek was voor de videoref.

First things first. Mertens had gisteren maar 38 minuten nodig om zijn rekening in de Serie A te openen. Mertens kwam in balbezit op de rand van de zestien, draaide weg bij zijn belager en mikte de bal naar de rechterbovenhoek. Fiorentina-doelman Dragowski kreeg er nog een hand tegen, maar kon de bal niet meer uit zijn doel slaan. Mertens zorgde zo voor 1-1, in het begin van de match had Erick Pulgar de thuisploeg vanaf de stip op voorsprong gebracht. Fiorentina had een strafschop gekregen nadat de videoref scheidsrechter Davide Massa naar het scherm had geroepen om een vermeende handsbal van Piotr Zielinski te bekijken. Het contact leek eerder onvrijwillig, maar Massa wees toch naar de stip.

Een discutabele strafschop dus, en dat zou niet de laatste zijn in de eerste helft. Vijf minuten na de gelijkmaker van Mertens kreeg ook Napoli immers een penalty. Mertens zocht het been van zijn, nota bene liggende, opponent nadrukkelijk op en ging gretig tegen de grond. Strafschop, zo oordeelde ref Massa en de videoref vond het niet nodig om in te grijpen. Vooral dat laatste levert de wedstrijdleiding flink wat kritiek op in de Italiaanse pers. La Gazzetta dello Sport maakte een oplijsting van alle twijfelachtige beslissingen in de partij en de penaltyfase met Mertens in de hoofdrol kreeg de meeste aandacht.

“Met deze fase hebben de regels, anders dan bij vermeende handsbal van Zielinski, niets te maken”, klinkt het bij de toonaangevende sportkrant. “Scheidsrechter Massa en vooral videoref Valeri namen simpelweg een verkeerde beslissing. Het contact tussen Mertens en Castrovilli wordt uitgelokt door de Belgische spits, die gewoon uitpakt met een flagrante duik. Massa maakt in de eerste plaats de fout door Napoli een penalty te geven, maar het grootste probleem is dat de videoref het niet nodig vond om in te grijpen. Hij had deze puinhoop kunnen voorkomen, maar deed dat niet. Mertens had geel verdiend voor een duik, geen strafschop.”

Sky Sports Italia trekt dezelfde conclusies als La Gazzetta: de videoref had Massa altijd moeten helpen. “Na een vermeend contact met Castrovilli ging Mertens tegen de grond”, zo schrijft Sky Sports. “Massa leek niet te twijfelen en wees meteen naar de stip. Maar de beelden gaven hem ongelijk. De speler van Fiorentina trok zijn been terug om Mertens niet te raken. De speler van Napoli zocht zelf het contact, maar kreeg dus wel een strafschop. De videoref had Massa naar het scherm moeten roepen. Misschien videoref Valeri dat hij niet over de juiste beelden beschikte en ging hij uiteindelijk voort op het oordeel van Massa, die de fase van dichtbij zag en resoluut naar de stip wees. Maar dat was een foute beslissing.”

Tuttosport heeft vooral aandacht voor de prestatie van Napoli-aanvoerder Lorenzo Insigne, die na een knappe preassist van Mertens voor de winnende treffer zorgde in Artemio Franchi. Maar ook de strafschopfase wordt onder de loep genomen. “Mertens zorgde met een erg knappe plaatsbal voor de 1-1 en amper een paar minuten later versierde de spits een dubieuze penalty. Lorenzo Insigne nam het geschenk in ontvangst en zorgde op slag van rust voor 1-2.”

“De eerste twee wedstrijden van de Serie A hebben zo al meteen voor controverse rond de scheidsrechters gezorgd”, schrijft La Gazzetta dello Sport nog. Want ook de afgekeurde treffer van Cristiano Ronaldo tegen Parma ging over de tongen. De Portugees leek de ‘Oude Dame’ op 2-0 te brengen, maar de goal werd afgekeurd op aangeven van de videoref. Ronaldo stond een schoudertje buitenspel.

Fiorentina-trainer Montella: “Een zuivere Schwalbe”

Bij Fiorentina waren ze allerminst opgezet met de beslissing van de wedstrijdleiding om Mertens een strafschop te geven. “Jullie moeten mij eens uitleggen waarom het penalty was bij Mertens”, fulmineerde Fiorentina-coach Vincenzo Montella na afloop. “Dat was een zuivere schwalbe en niemand die iets zei. De referee vond het een overtreding, maar er is toch een videoref. Waarom gebruikt hij die dan niet? Als er geen VAR zou zijn, dan zou ik bepaalde fouten kunnen begrijpen. Maar als de scheidsrechter geholpen kan worden door de technologie, dan zijn er geen excuses.”