Krijgt het duo ‘Lula’ concurrentie van een Rode Duivel? Inter blijft lonken naar Dries Mertens Kristof Terreur

04 december 2019

07u53 1 Serie A De komende weken praat Inter met sensatie Lautaro Martínez (22) over een lucratief nieuw contract, maar de club van Romelu Lukaku houdt ook de lijn open met Dries Mertens, straks einde contract bij Napoli. Antonio Conte wil meer wisselmogelijkheden voor zijn koningskoppel ‘LuLa’. Contacten met Mertens lopen.

Zoals u vorige maand hier al kon lezen, draaien ze bij Inter niet rond de pot: de interesse wordt er niet ontkend. Dries Mertens staat op het lijstje versterkingen als extra optie in steun van Lukaku. De lijntjes zijn uitgelegd. Coach Antonio Conte wil er graag wat versterking bij. Sportief directeur Beppe Marotta bestudeert alle mogelijkheden. Het hoeft niet te verbazen dat de naam van Mertens op tafel ligt. Conte komt vaak uit bij spelers die hij in het verleden al eens probeerde binnenhalen: Lukaku, Sánchez, Dzeko,... Tweeënhalf jaar geleden probeerde de Italiaanse coach, toen nog in dienst van Chelsea, hem naar Londen te halen. Mertens besliste uiteindelijk om bij Napoli te blijven en tekende een nieuwe overeenkomst.

Mertens is straks einde contract. In januari kan hij in principe al elders tekenen. Napoli wilde tot voor kort graag verder met zijn straks topschutter aller tijden, maar de muiterij en de eisen van onze landgenoot hebben excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis doen twijfelen. De deur is nog niet volledig dicht, maar toch. Momenteel verdient Mertens circa 4 miljoen euro netto. Bij Inter zou hij 6 miljoen kunnen verdienen, maar een uitgewerkt voorstel ligt er nog niet op tafel. Contacten lopen.

115 miljoen

Bij Inter wordt Mertens gezien als een extra optie voorin. Romelu Lukaku - Lautaro Martínez is voor Conte het duo van de toekomst (samen goed voor 24 goals dit seizoen), maar hij wil graag wat meer wisselmogelijkheden. Alexis Sánchez, herstellend van een zware enkelblessure, wordt gehuurd van Man United en het is alles behalve zeker of hij volgend seizoen nog in Milaan speelt - zijn contract van meer dan 500.000 euro per week is niet betaalbaar voor de Italianen. Vandaar dat Mertens in beeld is. Eerder voor juni dan voor januari.

Na zijn exploten van de voorbije weken - 10 goals in 10 matchen - is de belangstelling voor Lautaro alleen maar toegenomen. In zijn contract staat een clausule dat hij voor zo’n 115 miljoen euro wegkan. Barcelona, Manchester City en andere grootmachten lonken, maar Inter anticipeert. Een voorstel voor een nieuw contract ligt op tafel. Rond de kerstperiode heeft de club een afspraak met zijn makelaar. Inter wil Lautaro absoluut behouden. Voor de Chinese eigenaars is hij samen met Lukaku de bouwsteen voor het nieuwe Inter.

Naast Mertens heeft Inter nog lijntjes uit liggen naar andere Duivels: Jan Vertonghen, einde contract bij Tottenham, is een optie als bijkomende verdediger. Ook de prestaties van Thomas Meunier, einde contract bij PSG, worden gevolgd.