Krijgt Dries Mertens er een Rode Duivel als ploegmaat bij? Timothy Castagne is rond met Napoli NP/KDZ/KTH

22 mei 2019

06u01 0 Serie A Een miljoenentransfer wenkt voor een Rode ­Duivel. Timothy Castagne (23) wordt zo goed als zeker ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. In Zuid-Italië liggen er een vijfjarig contract en netto­salaris van 1,5 miljoen euro klaar. Enkel een akkoord met Atalanta ontbreekt nog.

Plots gaat het heel snel voor Castagne. ­Helemaal ontbolsterd in 2019 bij Atalanta, de verrassing in de Serie A, Rode Duivel en daar komt volgende maand nog een grote transfer bij. Napoli is erg concreet. In Italië lekte gisteravond uit dat de club van Dries Mertens een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de ex-speler van Genk. Een bericht dat ons door een goeie bron is bevestigd.

Getekend is het vijfjarig contract nog niet, maar Napoli heeft hem toegezegd dat hij 1,5 miljoen euro netto zal gaan verdienen. Een aanbieding die hij niet kan laten liggen. Noch financieel, noch sportief. Bij ­Napoli ziet coach Carlo Ancelotti hem als extra kracht op de rechts- en linksachter.

Het jawoord van de speler heeft de nummer twee uit de Italiaanse competitie, nu is het wachten op het fiat van ­Atalanta. In Napels maken ze zich sterk dat er snel een ­akkoord zal zijn. Ook ploeggenoot Josip Ilicic zou mee naar Zuid-­Italië verhuizen.

20 miljoen?

Aan interesse was er de af­gelopen maanden geen ­gebrek. Fiorentina, Lazio en AC Milan informeerden. Celtic drukte afgelopen winter door, nadat coach Gian Piero Gasperini hem in oktober zonder uitleg uit zijn basiself had gezwierd. Uiteindelijk knapte de Schotse kampioen af op de verhoogde vraagprijs van Atalanta: 12 tot 15 miljoen euro, veel geld voor een speler die op dat moment tien wedstrijden niet had gespeeld.

Na de transfersoap herpakte ­Castagne zich. Met bovenstaande gevolgen. Vorige maand verklapte hij in deze krant dat hij verwacht dat hij zo’n 20 miljoen euro moet kosten. Castagne toen: «Toen ik destijds bij Virton vertrok, dacht niemand dat ik het ging maken. Als ze dan nu zo’n bedrag willen betalen… C’est fou.»

Castagne ruilde Racing Genk in de zomer van 2017 voor de club uit ­Bergamo, nadat de dokters AA Gentspeler Thomas ­Foket medisch hadden ­afgekeurd met een hartprobleem. Atalanta betaalde toen 6 miljoen euro en hij tekende een tweejarenplan uit. Twee jaar Atalanta en dan een stap hogerop. Hij zit op ­schema.

Bij Napoli wordt hij straks ploegmaat van Dries Mertens (32), die hij bij de nationale ploeg ondertussen beter heeft leren kennen. Mertens staat open voor een nieuw contract en wil graag blijven, maar hij schuift de onderhandelingen voorlopig nog even voor zich uit. (KTH/KDZ/NP)