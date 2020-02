Kraker tussen Juventus en Inter uitgesteld YP

29 februari 2020

12u17 6 Serie A Het coronavirus blijft ook het Italiaanse voetbal in z'n greep houden. Zo raakte zopas bekend dat de kraker tussen Juventus en Inter Milaan, die normaal morgenavond om 20u45 werd gespeeld, is uitgesteld. Lukaku & co treffen Cristiano Ronaldo en dezijnen nu op 13 mei. Ook vier andere wedstrijden worden uitgesteld.

Eerder was al beslist dat deze vijf wedstrijden van de 26e speeldag in de Italiaanse hoogste klasse zonder publiek gespeeld moesten worden. Uiteindelijk werd er nog een stap verdergegaan en werd er beslist de wedstrijden uit te stellen tot medio mei. De finale van de Coppa Italia verhuist daardoor naar woensdag 20 mei.

De andere getroffen wedstrijden zijn Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL en Sassuolo-Brescia. Ook vorig weekend werden bij meerdere wedstrijden in de Italiaanse competitie al geen toeschouwers toegelaten en dat was ook donderdag zo in het Europa league-duel tussen Inter en Ludogorets.

