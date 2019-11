Koulibaly alweer slachtoffer van racisme, Mertens onderuit in Italiaanse topper GVS

02 november 2019

17u05 0 AS Roma ROM ROM 2 einde 1 NAP NAP Napoli Serie A Geen zege voor Dries Mertens. AS Roma toonde zich in de Italiaanse topper de betere van Napoli: 2-1. De wedstrijd werd ontsierd door racistische gezangen aan het adres van Kalidou Koulibaly, waarna de referee het spel enkele minuten stillegde. Ook vorig jaar, op Inter, was de ex-verdediger van Racing Genk al eens het slachtoffer van discriminatie.

Twintig minuten voor tijd nam de Italiaanse scheidsrechter prompt de bal in de handen. Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly had aangeven dat de thuisfans hem belaagden met racistische gezangen. De referee legde de wedstrijd meteen stil, waarna hij de stadionomroeper aanspoorde om de daders via de speakers aan te spreken. De spelers van AS Roma - met Dzeko op kop - riepen de eigen aanhang op positief te supporteren. Na enkele minuten waren de gemoederen bedaard, maar hoe dan ook zal dit gedrag van de Romeinse supporters nog een staartje krijgen.

Koulibaly was in december vorig jaar al eens het slachtoffer van apengezangen. Tijdens de wedstrijd viseerden Inter-supporters hem. De Milanezen moesten twee matchen achter gesloten deuren spelen. “Ik ben trots op mijn huidskleur en dat ik een Fransman ben, een Senegalees, een Napolitaan, een mens”, zei Koulibaly later.

Twee penalty’s

Mertens stond in de basis in het Stadio Olimpico, maar zag zijn ploeg snel op achterstand komen. Talent Zaniolo opende de score voor de thuisploeg met een heerlijk schot. Aleksandar Kolarov kon de bonus in de 26ste minuut verdubbelen, maar miste een strafschop. Na rust verzilverde Veretout wel een pingel: 2-0.

Napoli kwam daarna niet meer verder dan een treffer van Arek Milik, die scoorde op aangeven van de ingevallen Hirving Lozano. Mertens zat toen al in de dug-out, voor rust had die wel nog een wenkende kans overgeschoten. AS Roma eindigde met tien man, na een rode kaart voor Yildirim Mert Cetin.

In de stand is Napoli, dat slechts 2 op 9 pakt, zevende met 18 punten. AS Roma klimt na een derde opeenvolgende zege naar de derde plaats met 22 punten.

De 1-0

GOAAL I Wat een HEERLIJKE goal van Zaniolo! 😱💥



1️⃣- 0️⃣ #RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/bUvcrpYdka Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 2-0

GOAAL I Jordan Veretout zet de penalty om, 2-0! 🎯



2️⃣- 0️⃣ #RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/7gxFoaEWiT Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 2-1

GOAAL I Milik redt de eer voor Napoli! 💪



2️⃣- 1️⃣ #RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/FapgKbrflo Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link