Knappe geste na grootse start: Lukaku trakteert op Japans en strooit met complimenten GVS

31 oktober 2019

17u27

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Serie A En of Romelu Lukaku zich in Milaan als een vis in het water voelt. Met een prachtige krul schonk hij Inter de zege op Brescia, zijn zevende treffer in tien matchen en amper ééntje minder dan O Fenômeno Ronaldo. Sublieme cijfers, maar onmogelijk zonder goede Italiaanse aanvoer. Dus trakteerde ‘Big Rom’ zijn ploegmakkers op een Japanse delicatesse.

“Hij doet het verschrikkelijk goed”, was VTM-analist Gilles De Bilde na de prachtige krul lovend. En met ‘Lukiller’ toverde de Italiaanse pers een nieuwe bijnaam tevoorschijn. Met zeven goals in zijn eerste tien matchen evenaarde de Rode Duivel het eerste seizoen van Cristiano Ronaldo bij Juventus. Voor Inter scoorde slechts één geweldenaar vaker in z’n eerste tien duels: de Braziliaanse Ronaldo, het fenomeen.

BIG ROM | Wat een HEER-LIJ-KE goal van Romelu Lukaku! 💪



0️⃣-2️⃣ #BresciaInter 🇮🇹 pic.twitter.com/o40xI0i8ca Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Dat de spits in Milaan zijn voetbalplezier heeft teruggevonden, is een understatement. Zo getuigt een nieuwe geste van Lukaku. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport nam onze 26-jarige landgenoot zijn collega’s gisteravond - coach Antonio Conte gaf het een vrije dag - mee naar een Japanse sterrenzaak. Het restaurant was gelegen op een steenworp van de befaamde laan Corso Sempione.

Nadat de Japanse delicatessen waren verorberd, betaalde Lukaku volgens datzelfde dagblad de volledige rekening. Nadien volgde een speech, die Antonio Candreva filmde en op Instagram zwierde. “Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid”, vertelde Lukaku in vloeiend Italiaans - nog een bewijs dat hij koste wat het kost wil slagen in de modestad. “Ik ben erg blij om hier te zijn. Bedankt voor de hulp, dit is een heel speciale groep.” Een toespraak die op luid applaus werd onthaald.