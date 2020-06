Knap gebaar: alle spelers van Napoli zullen recordschutter Dries Mertens morgen eren tegen Hellas Verona TLB

22 juni 2020

16u56 0

Napoli eert z’n recordschutter. Tijdens de competitiematch van morgen (19u30) op het veld van Hellas Verona zullen alle spelers van de Partenopei een speciaal shirt dragen om Dries Mertens’ fantastische mijlpaal nog eens onder de aandacht te brengen. Op de linkermouw van de truitjes zal een badge voorzien worden met het opschrift ‘Dries Mertens All Time Top Scorer’. In de bekermatch tegen Inter scoorde de Rode Duivel eerder deze maand zijn 122ste goal voor Napoli, niemand deed ooit beter.

“Het is een erkenning voor de azuurblauwe kampioen, die met zijn goal in de beker tegen Inter de topschutter aller tijden werd van Napoli”, klinkt het op de website van de club. Het truitje zal ook te koop zijn in de fanshop van Napoli, in een speciaal ontworpen cadeaubox. “Een hommage om de geweldige mijlpaal te vieren.”

Evviva Dries! https://t.co/01UHKSmVNP pic.twitter.com/2BZ5ijcZwr Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De selectie van Napoli:

📃 I convocati di #VeronaNapoli

👉🏻 https://t.co/ynMblLJvBU

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/FhG6zFh6Xi Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

Lees ook:

Van muiterij en verraad tot winst in de Coppa Italia. Hoe de hemel helemaal is opgeklaard voor Dries Mertens en Napoli (+)

Het akkoord is een feit: Dries Mertens blijft twee jaar langer bij Napoli en wordt er grootverdiener

Dansen met de Coppa in de hand en pizza maken: Dries Mertens leeft zich uit op verjaardagsfeestje van ploegmaat