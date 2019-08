Exclusief voor abonnees Klaar voor zijn debuut. 60.000 Inter-fans maken zich op voor ‘Big Rom’: de reus is gearriveerd Kristof Terreur

25 augustus 2019

15u08 1 Serie A 60.000 tifosi maken zich op voor zijn debuut, morgen tegen Lecce. Op zijn persconferentie gaf Antonio Conte deze middag weinig weg, maar benadrukte hij dat Romelu Lukaku een belangrijke speler is, met een groot potentieel. “Hij arriveerde met achterstand, maar hij is enthousiast, vol vertrouwen en hij heeft hard gewerkt.”

Not for everyone.’ ‘Niet voor iedereen’. De camera zoomt in op een wolkenkrabber met een immens spandoek. Een reuzenschaduw valt over het kantoorblok. Een gigantische biceps in blauw-zwarte mouw passeert langs de raampjes van de trofeeënkast. Op het ‘Breaking News’ van Inter TV kondigt de donkerharige nieuwslezeres aan dat iedereen in Milaan op zoek is naar de reus. De vloer beeft. Een miniatuurmannetje in Inter-outfit wiebelt van links naar rechts. Een blauwe plastic bal botst pardoes van een kast. In een koffiekop ontstaat plots deining. Aan het raam buigt de gigant door de knieën. Met vragende blik tuurt een reusachtige versie van Romelu Lukaku naar binnen.

