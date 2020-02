Killer Lukaku houdt Inter in titelrace met plaatsbal door de benen van Nuytinck en penaltygoal Kristof Terreur

02 februari 2020

22u14 10 Udinese UDI UDI 0 einde 2 INT INT Internazionale Serie A Bij de Corriere dello Sport, de tweede Italiaanse sportkrant, waren ze zijn minuten zonder goals al aan het turven. Romelu Lukaku antwoordde met een dubbel. ‘Big Rom’ houdt Inter in de titelstrijd.

Een stat die hij straks ongetwijfeld liket. Romelu Lukaku is de eerste speler die in het tijdperk van drie punten meer dan elf goals maakt in zijn eerste elf uitwedstrijden in de Serie A. Veroveraar. Slechts vier van de zestien scoorde hij op San Siro – de ene in een theoretische uitmatch tegen AC Milan.

Lukaku gaf Antonio Conte een stevige knuffel. Zijn trainer weet wat hij aan zijn spits heeft. Na drie gelijke spelen op rij bezorgde hij Inter bij Udinese opnieuw een zege. Hij houdt zijn elftal in de titelrace.

Op zijn palmares in Italië staan nu zes winnende doelpunten plus twee gelijkmakers. Dat zijn minstens veertien punten die hij met zijn goals zijn elftal heeft bezorgd. Bijna een derde van het totaal van Inter. Alleen Immobile (25, Lazio) en Ronaldo (19, Juventus) doen nog veel straffer.

Op Udinese verloste Lukaku zijn team in de tweede helft. Een knappe opener, door de benen van ex-Anderlechtverdediger Bram Nuytinck. Zijn tweede trapte hij binnen vanop de stip. In de Serie A stond hij drie wedstrijden droog. Het was wel zijn achtste in zijn acht laatste matchen voor Inter. Vier keer een dubbel.