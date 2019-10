Juventus zonder Ronaldo lijdt puntenverlies bij promovendus Redactie

26 oktober 2019

17u00 0 Lecce LEC LEC 1 einde 1 JUV JUV Juventus Serie A Het tweede puntenverlies van het seizoen voor Juventus. De ‘Oude Dame’ speelde 1-1 gelijk bij promovendus Lecce. Zowel Dybala als Mancosu troffen raak vanop de stip. Cristiano Ronaldo, die rust kreeg, werd gemist bij Juve.

De Portugese patron van Juventus kreeg rust, Higuaín kwam in zijn plaats. Voor de spits werd het een wedstrijd in mineur. Na een kwartier scoorde hij, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel na tussenkomst van de VAR. In de slotfase kwam hij ook nog eens in botsing met Lecce-doelman Gabriel met een bloedend hoofd tot gevolg - zonder al te veel erg. Juve speelde een matige eerste helft en slaagde er niet in Lecce uit verband te spelen.

Na de rust lukte het uiteindelijk wél voor de ‘Oude Dame’. In minuut 50 ging de bal op de stip. Bij afwezigheid van Ronaldo nam Dybala zijn verantwoordelijkheid. Met succes: 0-1. Maar de thuisploeg, die het Juventus knap lastig maakte, vocht terug. Ook zij kregen een penalty, en die werd feilloos omgezet door Mancuso. Een winning goal viel er niet meer in Lecce. Het is pas het tweede puntenverlies van het seizoen voor Juventus, dat op speeldag drie 0-0 speelde tegen Fiorentina.