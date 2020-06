Juventus zeven punten los na simpele zege, Dybala opent score met fraaie goal Redactie

26 juni 2020

23u34 1 Juventus JUV JUV 4 einde 0 LEC LEC Lecce

Een stapje dichter bij een negende landstitel op rij. Juventus won makkelijk van laagvlieger Lecce: 4-0. Na een rode kaart voor Lecce-verdediger Lucioni werd de Oude Dame nog maar weinig in de weg gelegd. Toch was het wachten op de tweede helft vooraleer Juve op voorsprong klom. Dybala legde de 1-0 met wel héél veel gevoel binnen. De Argentijnse spits zit in bloedvorm, de samenwerking met Ronaldo loopt gesmeerd. Snel was de zaak beklonken, dit keer met ‘CR7' zelf aan het kanon. Hij onderging een overtreding in de zestien en schoot de penalty zelf binnen. In het slot zorgden invaller Higuaín en De Ligt nog voor de duidelijke 4-0-cijfers.

Juventus heeft nu een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Lazio. De Romeinen spelen morgen thuis tegen Fiorentina. Inter volgt al op elf stuks, dat kunnen er na dit weekend acht worden als Lukaku en co winnen van Parma.

De rode kaart van Lucioni

🔴 | Wat een domme fout van Fabio Lucioni , rode kaart! 🚿🔚#JuveLecce 🇮🇹 pic.twitter.com/SA2l0igJu9 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De knappe goal van Dybala

🚀 | Wat een HEERLIJKE goal van Paulo Dybala! 🤩🔥#JuveLecce 🇮🇹 pic.twitter.com/7a0dqj8ra8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



