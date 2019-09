Juventus verspeelt tegen Fiorentina voor het eerst punten, De Ligt opnieuw aarzelend Redactie

17u10 0 Fiorentina FIO FIO 0 einde 0 JUV JUV Juventus Serie A Juventus heeft een eerste keer puntenverlies geleden in de Serie A. Op bezoek bij Fiorentina kwam het niet verder dan een 0-0-draw. De blik ging opnieuw richting Matthijs de Ligt, die alweer geen goede indruk maakte bij de Oude Dame.

Juventus had het voor rust niet makkelijk in Florence. Maurizio Sarri moest voor de pauze noodgedwongen twee keer wisselen door blessures van Douglas Costa en Miralem Pjanic. Bovendien was Fiorentina, dat de eerste twee duels verloor, enkele keren dicht bij de openingstreffer. Na veertien minuten kwam Juve-doelman Wojciech Szczesny met de schrik vrij. Hij treuzelde te lang en via de kuit van de jagende Federico Chiesa ging de bal maar nét over.

Een minuut later greep de Poolse goalie wel uitstekend in na een risicovolle terugspeelbal van Matthijs de Ligt. Het bleek niet het enige wankele moment van de gewezen ster van Ajax. Hij had zijn handen vol aan de aanvallers Chiesa en Franck Ribéry. Kort na rust moest de Nederlandse verdediger aan de handrem trekken nadat Fransman hem voorbij snelde. Zijn ingreep resulteerde in een gele kaart. In zijn passing was De Ligt bovendien ook niet erg zuiver.

Omhaal

Fiorentina was ook na rust de bovenliggende partij. Juventus had moeite om tot kansen te komen én om Chiesa in toom te houden. Het Italiaanse toptalent was namens de thuisploeg na de pauze dicht bij met een poging die de lat schampte. Cristiano Ronaldo was vlak voor tijd nog dreigend met een omhaal.

Door het gelijke spel staat Juventus op zeven punten uit drie duels. Inter kan vanavond (20.45 uur) langszij komen als het ook zijn derde competitieduel wint. Udinese is in het San Siro de tegenstander.