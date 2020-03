Juventus-verdediger Rugani besmet met coronavirus VDVJ/KDZ

11 maart 2020

De coronacrisis in het Italiaanse voetbal deint uit. Juventus maakte bekend dat verdediger Daniele Rugani positief heeft getest op het virus. Rugani is een 25-jarige international die aan zijn vijfde seizoen bezig is in Turijn. Afgelopen weekend zat hij op de bank tijdens het duel tussen Juventus en het Inter Milan van Romelu Lukaku. Nadien plaatste hij een foto uit de kleedkamer, omringd door zijn ploegmaats. De club heeft ondertussen alle wettelijke isolatieprocedures geactiveerd: iedereen die in contact kwam met Rugani moet in quarantaine.

3 punti 2 gol e 1 sorriso in un momento complicato. Noi siamo questi💪#ForzaJuve⚪⚫ #JuveInter pic.twitter.com/qBPpql5Sa3 Daniele Rugani(@ DanieleRugani) link

Vraag is wat de gevolgen zullen zijn van de besmetting. Volgende week staat namelijk ook de return in de achtste finale van de Champions League op het programma tussen Olympique Lyon en Juventus. In de Serie A zijn intussen alle wedstrijden alle wedstrijden opgeschort.