Juventus opent in Grivegnée derde jeugdacademie in België

21 juni 2018

21u35

Na in 2016 (Shape) en in 2017 (NATO) jeugdscholen te hebben opgericht, richt de Italiaanse topclub Juventus nu een derde jeugdacademie op Belgische bodem op. Die komt op het trainingscomplex van FC Grivegnée, een club uit het Luikse die in vierde provinciale uitkomt. Voormalig profvoetballer Stéphane Molnar (ex-Standard, Sint-Truiden en Alemania Aachen) komt er aan het roer te staan.

Wereldwijd telt Juventus 30 jeugdscholen. Het is moeilijk uit te maken of de club er sportieve of marketing-gerelateerde doelen mee beoogt. Tot op heden stroomde er nog geen enkele Belgische jongere door naar de club uit Turijn.

"De academie is er voor jongeren van 5 tot 17 jaar", legt Filipo Savona (verantwoordelijke Juventus Academy Belux) uit. "In Italië is het moeilijk om spelers jonger dan 15 jaar een transfer aan te bieden. Juventus wil hier vooral zijn filosofie en werkwijze exporteren. De verantwoordelijken van het trainingscomplex zullen er meerdere malen per jaar een bezoekje brengen aan de trainers."

De jeugdspelers worden in ruil verplicht om de trainingen in het plunje van Juventus af te werken. De outfit zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld, dat tot 350 euro kan oplopen. Ook moet de clubinfrastructuur van FC Grivegnée in orde zijn. Momenteel telt de Luikse club drie voetbalvelden. Er zijn echter plannen voor een synthetisch veld en nieuwe kleedkamers.

"Het bestuur, dat de club drie jaar geleden heeft overgenomen nadat die voor de derde keer failliet was gegaan, wil met deze overeenkomst zijn jeugdopleidingen beter structureren", zegt clubsecretaris en directeur van het sportcomplex Serge Lanni. "De ontmoeting met Filipo Savona kwam er op het juiste moment."

FC Grivegnée kan zo zijn trainersstaf uitbreiden en het aantal jeugdspelers (momenteel zo'n 200) opkrikken. De overeenkomst duurt minstens drie jaar.