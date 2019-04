Juventus loopt blauwtje bij laagvlieger en moet titelfeest nog even uitstellen GVS

13 april 2019

17u00 2 SPAL SPF SPF 2 einde 1 JUV JUV Juventus Serie A Juventus moet haar titelfeest nog even uitstellen. Laagvlieger SPAL leek een hapklare brok richting een achtste titel op rij, maar de club uit Ferrara verraste zowaar: 2-1. Geen man overboord, Juve telt 20 punten voorsprong op het Napoli van Dries Mertens en heeft nog kansen zat. Als Napoli morgen niet wint bij Chievo Verona, is de titel ook een feit.

Coach Allegri liet met het oog op het CL-duel tegen Ajax heel wat sterspelers - zoals Cristiano Ronaldo - op de bank. Dat was eraan te zien, want in de eerste helft knutselde Juventus maar één kans in elkaar. Het was wel meteen raak, sensatie Moise Kean verlengde een schot pienter in doel. Juve was zo op weg naar een 35ste titel uit haar geschiedenis. Enig probleem: SPAL liet zich niet onbetuigd, voetbalde aardig mee en werd daar na rust ook voor beloond. Bonifazi kopte aan de tweede paal binnen. De thuisploeg stak zich ook nadien niet weg en via een schuiver van Floccari klom het zowaar op voorsprong. In het kwartier dat nog restte om het broodnodige punt te pakken, kon Juventus niets meer forceren. Allegri kon het niet geloven, wat een moment om een tweede seizoensnederlaag te slikken.

Juventus liet zo de kans liggen om de vroegste kampioen ooit in de Serie A te worden. Acht scudetto’s op rij wordt hoe dan ook een huzarenstukje dat nooit eerder werd voorgedaan in een van de vijf grootste competities in Europa. Momenteel staat de club uit Turijn op gelijke hoogte met het Franse Olympique Lyon, dat tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij kampioen werd in Frankrijk. Juventus begon zijn zegereeks onder Antonio Conte in 2012, Allegri nam over in 2014 toen Conte Italiaans bondscoach werd. Verdedigers Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli zijn de enige twee spelers die er telkens bij waren, Leonardo Bonucci spendeerde één seizoen bij Milan en moet het zo met één titel minder stellen.

GOAL | Kean opent de score voor Juve!🇮🇹👀



0⃣-1⃣ #SPAJUV pic.twitter.com/0BGNlHOY3S Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Bonifazi met de gelijkmaker! 😲



1⃣-1⃣ #SPAJUV pic.twitter.com/k0LLa0Z9Cw Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Floccari trapt SPAL op voorsprong! 🤯



2⃣-1⃣ #SPAJUV pic.twitter.com/UBzXFKOfYz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

