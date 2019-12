Juventus lijdt eerste nederlaag van het seizoen tegen Lazio, Lukaku en Inter lopen puntje uit ABD

Juventus heeft met 3-1 verloren op het veld van Lazio. De wedstrijd begon nochtans uitstekend voor de ‘Oude Dame’. Cristiano Ronaldo tikte de openingsgoal van dichtbij binnen op aangeven van Betancur. Juve leek ook de rust in te duiken met die voorsprong, maar in minuut 45 zette Luiz Felipe de thuisploeg op gelijke hoogte. Na de pauze ging het van kwaad naar erger voor de Italiaanse kampioen. Cuadrado kreeg rood nadat hij als laatste man aan de noodrem ging hangen. Milinkovic-Savic - ex-Genk - schoot de 2-1 enkele minuten later tegen de netten - heerlijke goal. Juve ging tevergeefs op zoek naar de gelijkmaker en incasseerde in het absolute slot zelfs nog een derde tegentreffer. Caicedo zette de 3-1-eindstand op het bord. De nederlaag van Juventus is goed nieuws voor het Inter van Romelu Lukaku. De Nerazzurri, die zelf 0-0 gelijkspeelden tegen Roma, leiden nu met twee punten meer dan Juve.

