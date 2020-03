Juventus leider in Italië na 2-0-overwinning tegen het Inter van Lukaku Redactie

08 maart 2020

22u32 0 Juventus JUV JUV 2 einde 0 INT INT Internazionale Serie A Juventus knokte zich in een leeg stadion na een flauwe eerste, maar betere tweede helft voorbij Lukaku en Inter naar een 2-0-overwinning. De Oude Dame is ook de nieuwe leider in de Serie A.

De uitgestelde topper tussen Juventus en Inter kende een vrij gesloten eerste helft. Verder dan een aantal kopbalpogingen op hoekschop en een paar afstandsschoten raakten beide ploegen niet.

Na een kleine tien minuten spelen in de tweede helft bracht Aaron Ramsey de thuisploeg op 1-0. Hij knalde een bal in de kluts van dichtbij binnen. Halverwege de tweede helft verdubbelde Dybala de Turijnse voorsprong. Na goed samenspel met Ramsey schoot de Argentijn met de buitenkant van zijn linkervoet de bal fraai in het hoekje binnen.

Het slotoffensief van Inter was - mede door een rode kaart voor Padelli - te zwak om nog iets aan de score te veranderen.

Juventus springt dankzij die overwinning over Lazio naar de leidersplaats in Italië. Lukaku en co blijven hangen op plaats drie.