Juventus kroont zich voor de negende keer op rij tot kampioen na makkelijke zege tegen Sampdoria MXG

26 juli 2020

23u36 10 Juventus JUV JUV 2 einde 0 SAM SAM Sampdoria Serie A Juventus is voor de 36ste keer in z’n geschiedenis kampioen van Italië. De ‘Oude Dame’ won thuis tegen Sampdoria met 2-0 en kan door eerste achtervolger Lazio Roma niet meer bijgehaald worden. Ronaldo voor rust en Bernardeschi na rust zorgden voor de doelpunten. Het is de negende (!) titel op rij voor Juve.

Diplomatisch, zonder veel franjes. Juventus is kampioen, of wat dacht u. Niemand die er voor de wedstrijd tegen Sampdoria aan twijfelde dat de wit-zwarten het niet zouden halen. Geen uitschieters, weinig kansen in een wedstrijd die nooit kon bekoren, maar dat hoefde ook niet voor Juve.

Ronaldo was bedrijvig en wilde snel scoren, maar raakte gefrustreerd. Opschrikken deden we bij een stevige botsing tussen Gaston Ramirez en Danilo. Die laatste viel groggy neer, krabbelde wel nog recht, maar moest het veld verlaten. Ramirez kreeg een stevig verband rond z’n hoofd. Op het einde van de eerste helft was het dan toch raak voor Juventus. Ronaldo rondde een ingestudeerde vrije trap droog af. Z'n 31ste. Topschutter zal hij waarschijnlijk niet worden. In de vooravond dikte Ciro Immobile z'n totaal met een hattrick aan tot 34 stuks.

Na de rust werd het niet veel beter. Bernardeschi verdubbelde de score halfweg de tweede periode en daarmee leek het verhaal geschreven. Thorsby pakte nog een domme tweede gele kaart en mocht vroegtijdig gaan douchen. Ronaldo kreeg in de slotfase nog de kans om z’n doelpuntentotaal aan te dikken vanaf de stip, maar pegelde de lat bijna in tweeën. Hij miste.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.