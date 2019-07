Juventus, koning van de vrije transfer, strikt nu ook Rabiot en maakt van hem grootverdiener in Serie A ODBS

01 juli 2019

13u34 0 Serie A Juventus staat op het punt om de komst van Adrien Rabiot aan te kondigen. De Franse middenvelder was een vrije speler nadat zijn contract bij PSG gisteren afliep. Hij wordt na Ronaldo de topverdiener in de Serie A. Voorlopig, want ook Matthijs De Ligt is op weg naar Turijn. Daarvoor moet de ‘Oude Dame' flink in de buidel tasten, maar voorzitter Andrea Agnelli mag zich stilaan bombarderen tot de koning van de vrije transfer.

Rabiot is al de tweede vrije transfer van Juventus deze zomer. Eerder haalde de ‘Oude Dame’ bij Arsenal ook al de Welshe middenvelder Aaron Ramsey op. En vorig jaar was er, naast Ronaldo (110 miljoen euro), Emre Can voor 0,0 euro. Het lijstje is inmiddels indrukwekkend: Dani Alves in 2016, Sami Khedira in 2015, Kingsley Coman in 2014, Fernando Llorente in 2013, Paul Pogba in 2012, Andrea Pirlo in 2011 en Fabio Cannavaro in 2009.

Om die eindecontractspelers naar het Juventus Stadium te lokken, zwaait Agnelli met flink wat euro’s. Andrea is een neefje van Gianni Agnelli, de decennialange patriarch van de familie achter de autobouwer Fiat. Bezeten door voetbal én Juventus, dat nu acht keer op rij de scudetto pakte. Met een neus voor marketing en goeie zaken. Keerzijde van de medaille is dat de salarissen in Turijn de pan uitswingen. Rabiot, die vertegenwoordigd wordt door zijn moeder en een contract van vier jaar ondertekent, zal jaarlijks 9 miljoen euro opstrijken. Geen spek naar de bek van onder andere Barça en Man United. En straks moet ook topverdediger De Ligt zijn intrede maken in de elf van Maurizio Sarri. De Nederlander zou maar liefst 14 miljoen euro gaan verdienen, dat is drie keer zoveel dan zijn landgenoot Frenkie De Jong die naar FC Barcelona verkaste.

Nog altijd een pak minder dan de 31 miljoen van Cristiano Ronaldo, maar in de toptien van bestverdienende spelers in de Serie A huist maar één speler die niet van de ‘bianconeri’ is: Gianluigi Donnarumma met 6 miljoen. Door de komst van De Ligt zou gewezen Genk-verdediger Kalidou Koulibaly (Napoli) net buiten de toptien vallen. Ook Higuain (8,5 miljoen), die terugkeert na een tegenvallende uitleenbeurt aan Chelsea, Dybala (7), Ramsey (6,9), Pjanic (6,5), Douglas Costa (6) en Khedira (ook 6) behoren tot de top. Nainggolan is de Belg met het vetste contract in de Serie A. Bij Inter is hij goed voor 4,5 miljoen euro, waarmee hij Dries Mertens nipt de loef afsteekt. Praet moet het bij Sampdoria stellen met 1,4 miljoen euro.