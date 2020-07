Juventus houdt slechts puntje over aan spektakelmatch tegen Sassuolo, Djuricic (ex-Anderlecht) scoort fraai Redactie

15 juli 2020

Juventus heeft de kloof met eerste achtervolger Atalanta uitgediept tot zeven punten. De ‘Oude Dame’ speelde 3-3 gelijk bij Sassuolo. De mannen van Maurizio Sarri kwamen 0-2 voor via Danilo en Higuain, maar daarna nam de thuisploeg het commando over.

Djuricic (ex-Anderlecht) scoorde voor rust nog de 1-2 en na de pauze ging het snel. Eerst maakte Berardi met een heerlijke vrijschop gelijk en amper drie minuten later kon topschutter Caputo van dichtbij zelfs voor de 3-2 zorgen. De Ligt en co verdedigden te laks.

Juventus had werk op de plank liggen en Alex Sandro nam daar een flink deel van op zich. De Braziliaan buffelde de gelijkmaker in doel en Juve had zo nog ruim 25 minuten om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Maar die kwam er uiteindelijk niet. Sassuolo kwam nog het dichtst bij de 4-3, maar de ingevallen Traoré kon niet scoren.

Juventus blijft zo achter met een magere 2 op 9, al ligt de ‘Oude Dame' nog altijd in poleposition voor de Scudetto. Er volgen nog vijf matchen.

