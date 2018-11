Juventus herstelt zich van CL-domper, Higuaín beleeft zure avond en barst in tranen uit GVS

11 november 2018

22u37

Bron: ANP 1 AC Milan MIL MIL 0 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Juventus heeft zich goed hersteld van de midweekse nederlaag in de Champions League tegen Manchester United. De Italiaanse koploper won met 2-0 bij AC Milan. De marge op nummer twee Napoli blijft zo zes punten.

Mario Mandzukic kwam in Milaan al vroeg in de wedstrijd tot scoren (0-1). Daarna viel de Turijnse productie lange tijd stil. Pas in de 81ste minuut besliste Cristiano Ronaldo het duel (0-2).

Juventus kwam in de 41ste minuut nog wel goed weg. Doelman Wojciech Szczesny tikte een strafschop van Gonzalo Higuaín (ex-Juventus) via de paal uit zijn doel. De Argentijn werd in de 8ste minuut van het veld gestuurd wegens heftig protesteren tegen de scheidsrechter.

GOOOOAAAAAL | Mario Mandzukic kopt Juve op voorsprong in San Siro! 🇭🇷👊#MilanJuventus 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/AASLDUMSuF Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

PENALTY MISSER | Gonzalo Higuain faalt vanop elf meter tegen zijn ex-ploeg! ❌#MilanJuventus 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/4ftXIpoyxS Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Van kwaad naar erger voor Gonzalo Higuain: penalty gemist en nu rood! 🙈#MilanJuventus 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/mrkbX3TaUj Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link