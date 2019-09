Juventus heeft ferme kluif aan Hellas Verona maar wint wel na strafschopgoal Ronaldo Redactie

21 september 2019

19u53 0 Juventus JUV JUV 2 einde 1 VER VER Hellas Verona Serie A Juventus heeft gedaan wat het moest doen tegen middenmoter Hellas Verona. Al had de Italiaanse kampioen het niet onder de markt met de ploeg van ex-Club Bruggespeler Sofyan Amrabat. De bezoekers kwamen zelfs op voorsprong na een wereldgoal van Veloso. Maar Ramsey en Ronaldo zetten orde op zaken en leidden Juve naar de zege.

Hellas Verona begon sterk aan de wedstrijd en kreeg na twintig minuten een terechte penalty na een fout van Demiral - Matthijs de Ligt stond niet aan de aftrap - op Di Carmine. Die ging zelf achter de bal staan, maar plaatste zijn strafschop op de paal. In de herneming trof Lazovic de dwarsligger. Pech voor de bezoekers, maar enkele tellen later is het wél raak. Miguel Veloso haalde uit vanop zo’n 25 meter. Zijn streep verdween in de linkerbovenhoek. Héérlijk doelpunt.

Ramsey zette al snel orde op zaken. Opnieuw kregen we een knappe goal te zien. Afstandsschot dat in de linkerbenedenhoek verdween: 1-1. En ook Ronaldo pikte zijn doelpuntje mee. Vanop de stip schoot hij Juventus naar een moeizame zege.

Bekijk hieronder de goals:

De 0-1 van Veloso:

GOOAAL | Dit is hoogstwaarschijnlijk de meest bijzondere goal die je dit weekend ziet. 😍💣



0️⃣-1️⃣ #JuveVerona 🇮🇹 pic.twitter.com/BKqfcC80RX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De 1-1 van Ramsey:

SNELLE GELIJKMAKER | Daar is Ramsey al met de 1-1! 💥



1️⃣-1️⃣ #JuveVerona 🇮🇹 pic.twitter.com/ymBYPffowD Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De 1-2 van Cristiano Ronaldo:

PENALTY | @Juventusfc krijgt een penalty, @Cristiano zet 'm om! ⚽



2️⃣-1️⃣ #JuveVerona 🇮🇹 pic.twitter.com/UrupDshOrK Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link