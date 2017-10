Juventus-doelman Gianluigi Buffon is aan laatste seizoen bezig Thomas Lissens

Bron: Belga 29 AFP Buffon stopt na dit seizoen. Serie A Gianluigi Buffon, doelman van Juventus Turijn en het Italiaanse elftal, bevestigde vandaag dat hij na dit seizoen een punt achter zijn carrière zet. Dat deed hij in een interview met Sky Sports, een dag nadat hij op The Best FIFA Football Awards in Londen de trofee voor 's werelds beste doelman mocht ontvangen. Op dat gala van de Wereldvoetbalbond kreeg hij ook voor de derde keer een plaatsje in het wereldelftal.



Buffon, die in januari 40 wordt, laat al jaren verstaan dat hij er na de Wereldbeker van 2018 in Rusland een punt zal achter zetten. "En ik sta achter de keuzes die ik maak", verklaarde Buffon. "Ik ben niet bang van de toekomst, wel integendeel. Ik zal de volgende uitdaging met enthousiasme aangaan. Ik neem sereen afscheid. Er nog een jaar of twee jaar bijdoen, zou niets aan mijn loopbaan veranderen. Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken."



Juventus heeft ook al een opvolger voor Buffon. Afgelopen zomer plukte het voor 12 miljoen euro de Poolse international Wojciech Szczesny weg bij Arsenal.

Alleen het winnen van de Champions League kan Buffon nog op andere ideeën brengen. "In dat geval zou ik kunnen overwegen om toch nog door te gaan om het WK voor clubs eens te kunnen spelen. Ik denk dat Szczesny en ik de taken dan zouden kunnen verdelen. Maar met een keeper als hem achter mij, is het normaal dat ik een stap opzij zet."



Buffon werd in 1995 prof bij zijn jeugdclub Parma en maakte in 2001 de overstap naar Juventus, waarmee hij dit jaar een achtste keer en een zesde keer op rij kampioen werd. Hij speelde met de Oude Dame drie Champions League-finales (2003, 2015 en 2017), maar verloor die alle drie. In 1999 won hij met Parma wel de UEFA Cup. Met Italië werd hij in 2006 wereldkampioen en in 2012 vice-Europees kampioen. Met maar liefst 173 caps is hij de Italiaanse recordinternational.

