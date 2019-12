Juventus blijft steken op gelijkspel tegen Sassuolo, onder meer na geblunder van De Ligt en Buffon Redactie

01 december 2019

14u30 0 Juventus JUV JUV 2 einde 2 SAS SAS Sassuolo Serie A Juventus is op de veertiende speeldag in de Serie A niet verder gekomen dan een 2-2-gelijkspel tegen Sassuolo.

De ‘Oude Dame’ kwam nochtans op voorsprong via Bonucci, maar amper twee minuten later zorgde Boga al op knappe wijze voor de gelijkmaker. Meteen na rust werd het zelfs 1-2 van de bezoekers, na geklungel van De Ligt en Buffon (zie onder). Via een strafschop, uitgelokt door Dybala, zorgde Ronaldo nog voor de 2-2, maar verder dan dat kwam Juve niet. Voorlopig is Juve nog leider, maar als Inter straks (15u) wint tegen SPAL, dan zijn Lukaku en co de nieuwe leiders.

De knullige 1-2 van Sassuolo:

GOAL | Caputo trapt Sassuolo op voorsprong! Wat een flater van Buffon. 😱



1️⃣-2️⃣ #JuveSassuolo 🇮🇹 pic.twitter.com/exqtkkeZQk Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link