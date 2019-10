Exclusief voor abonnees Jordan Lukaku is na 228 dagen blessureleed opnieuw voetballer. Doel: weer Rode Duivel worden Kristof Terreur

06u00 0 Serie A Zijn toekomst: onzeker. Zijn status bij Lazio: ingewikkeld. Zijn beschikbaarheid voor de Rode Duivels: een vraagteken. Zijn knieperikelen: voorlopig verleden tijd. Na 280 dagen blessureleed laat Jordan Lukaku (25) zich op voor een nieuw gevecht versus de twijfels. En de bergen.

“Ik vind het jammer dat in de sport de mensen enkel het glamoureuze zien. Ze vergeten de opofferingen die je hebt moeten maken en de uren die je erin hebt geïnvesteerd. Vaak wordt ook over het hoofd gezien dat voetbal ook onze passie is. Ik heb de indruk dat de buitenwereld enkel naar het geld kijkt. Meer niet. C’est tout.”

Het is april 2019. Op krukken pikkelt Jordan Lukaku door de Duiventilstraat in Wintam, dorp waar hij opgroeide. Gezeten op een stoel, op het veldje waar hij destijds met zijn broer en vrienden alle buurjongetjes naar huis speelden, filosofeert hij over zijn hobbelig carrièreparcours. Dat hij pas op zijn veertiende op aandringen van mama Adolphine het voetbal serieus ging nemen. Dat hij liever met zijn neus in de boeken zat. Dat zijn broer hem inspireerde. Dat de discipline van pa Roger, de aanmoedigingen en liefde van zijn ouders hem heeft gebracht waar hij nu staat.

Het is een opname voor een promofilmpje in opdracht van een digitale bank die mensen een eigen verhaal wil laten creëren. In de schaduw van grote broer Romelu schrijft Jordan zijn eigen hoofdstukken. Op het moment van de shoot zit de jongste Lukaku volop in een verwerkingsproces. Een transfer naar Newcastle is eind januari afgesprongen. Hij was naar de Noord-Engelse stad afgereisd, had zelfs zijn kamertje gekregen in het Hilton Hotel in afwachting van de afhandeling. Alleen: een officiële bevestiging arriveert nooit. De stilte van Rafa Benítez op de persconferentie is veelzeggend.

Lazio wijst naar een financieel dispuut. Bij Newcastle zeggen de dokters dat ze Lukaku hebben afgekeurd - chronisch knieprobleem. Toeval is het niet dat enkele weken later het bericht valt dat zijn seizoen erop zit. In samenspraak met de dokters van Lazio heeft Lukaku beslist zich te laten opereren. Kinesitherapie heeft hem niet van zijn probleem afgeholpen. Een operatie is zijn laatste redmiddel na een jaar vechten tegen pijn - het WK in 2018 heeft hij noodgedwongen vanop tv gevolgd, tussen revalidatiesessies bij Lieven Maesschalck door.

Terwijl hij in Antwerpen met de nodige grimassen vecht aan de weg terug, hoopt hij met de reclamecampagne te inspireren. De wijze raad van Jordan L.: “Je moet altijd de top ambiëren. Daarvoor moet je hard werken. En als je er toch niet arriveert, moet je blijven doorzetten. Als je alles geeft, zal je nooit spijt krijgen. Als je mentaal sterk bent, kan je bergen verzetten.”

Fast forward naar 27 oktober 2019. Fiorentina-Lazio, minuut 61. Na 280 dagen in de lappenmand, het equivalent van 40 weken of 9 maanden, maakt Lukaku zijn comeback. Een maandje later dan hij had gehoopt - stiekem had hij gemikt op Inter-Lazio van 25 september, de eerste confrontatie met zijn broer. Het uitstel neemt hij erbij. In Firenze is Lukaku beslissend met de aangever voor de winner van Ciro Immobile. Met zijn invalbeurt scoort hij punten. Ook bij zijn trainer.

“Ik heb een zeer goeie relatie met Jordan”, zegt Simone Inzaghi, broer van Pippo. “We zijn bezorgd geweest over de knie. Ik heb hem in eerste instantie van de spelerslijst gehouden wegens zijn blessureproblemen. Daarna is hij hard en gedreven aan het werk gegaan. Als hij zo doorgaat, kan hij een belangrijke pion worden.”

Lukaku ligt bij Lazio nog drie jaar onder contract. Ondanks slechts 72 wedstrijden in 4 seizoenen, waarvan het merendeel als invaller, heeft hij de hoop op een carrière in de Serie A niet opgegeven. Hij droomt nog. Zeker nu Romelu in de buurt is. De broers zijn de beste vrienden. Insieme per sempre. Toen ‘Big Rom’ in 2011 halsoverkop naar Chelsea vertrok, liep Jordan twee weken verloren. “Dat was het ergste van al: afscheid nemen van mijn broer”, weet Romelu Lukaku. “Hij verwachtte niet dat ik nog zou gaan. Hij wou me ook niet geloven. Hij was er weken niet goed van. En ik evenmin. Ik en mijn broer, wij verschillen 14 maanden. Wij zijn altijd samen geweest, hebben alles altijd samen gedaan. It’s just us, man. Het zijn wij samen man. Er is nooit iemand anders geweest.” Samen tegen de wereld.

Elke dag, tot vier tot vijf keer toe, horen de Lukaku’s mekaar. Via WhatsApp, via FaceTime, via andere communicatiekanalen. Nu ze beiden in Italië voetballen, kunnen ze mekaar na drie jaar ook eindelijk weer wat vaker zien. De vliegafstand tussen Milaan en Roma is vergelijkbaar met die tussen Manchester en Brussel – uurtje vliegen, drie uur met de sneltrein. De droom is nog altijd om in clubverband samen te spelen, maar eerst tegen mekaar. Op 16 februari 2020 staat Lazio-Inter voorlopig geprogrammeerd in de Serie A. Tenzij de clubleiding en zijn trainer andere plannen hebben, is dat de match waar Jordan L nu al naar uitkijkt.

En er zijn nog andere doelen, zo onthult in hij in het promofilmpje uit april. “Ik wil nog een stap hogerop zetten. En ik wil weer Rode Duivel worden.”

Roberto Martínez hoort het graag. Nu eerst die bergen verzetten.