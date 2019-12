Jonge ploeggenoot in tranen na prachtige geste van Romelu Lukaku: “Rom is een schone mens” Kristof Terreur

21 december 2019

23u30 10 Internazionale INT INT 4 einde 0 GEN GEN Genoa Serie A De zeventienjarige Sebastiano Esposito en zijn moeder hadden de tranen in de ogen. Een mooie geste van Romelu Lukaku weekte emoties los. Big Rom, zelf goed voor twee goals en een assist, liet zijn ploeggenoot vanop de stip zijn eerste doelpunt in de Serie A maken. Team boven ego. “Romelu is een schone mens”, zei Esposito met trillende stem. Lukaku veroverde in Milaan nog meer harten.

GOAL | Esposito trapt de bal vanop de stip tegen de touwen! 💪



3️⃣-0️⃣ #InterGenoa 🇮🇹 pic.twitter.com/rtCAJlrTHo Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De eerste vergeet je nooit. Sebastiano Esposito viel na de wedstrijd in de armen van zijn moeder. Met hun emoties wisten ze geen blijf. Mooie taferelen op San Siro, met Romelu Lukaku in de rol van Cupido. Twee pijltjes tussen de palen (twee doelpunten), een voor Gagliardini (assist) en een pijl in de harten van de Italianen, Interisti, zijn ploegmaats en dat van de familie Esposito.

Zelf zat ‘Big Rom’ op hattrickkoers, maar toen hij voorbij het uur zelf een strafschop afdwong, twijfelde hij niet. Lukaku is de vaste penaltynemer bij Inter, samen met Lautaro, maar hij duwde de bal prompt in de armen van Esposito.

“Lukaku zei me: ‘pak die bal en trap hem binnen’”, vertelde Esposito met trillende stem. De Italiaan van 17 stond voor het eerst aan de aftrap, had van de zenuwen zelfs amper geslapen. Lukaku maakte zijn ‘full debut' echter onvergetelijk.

Esposito trapte de strafschop binnen. Hij werd de op een na jongste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. Met goedkeuring van Lukaku. “Romelu is niet alleen een fantastische voetballer, maar ook een prachtmens”, zei Espositio.

Antonio Conte, zijn trainer, zei iets gelijkaardigs over zijn spits. Grote voetballer, nog grotere persoonlijkheid. Net erna maakte Lukaku de klus helemaal af met zijn tweede van de avond. De koning van San Siro is een Belg. Hartendief.

🌠 | PROTAGONISTA



Una giornata indimenticabile per Sebastiano #Esposito e mamma Flavia...



Le dichiarazioni del gioiellino nerazzurro 👉https://t.co/olk716wUWY 🎙️#InterGenoa #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/3c0Tjm1b0T Inter(@ Inter) link

De komende dagen gaat de riem eraf. Een winterbreak van twee weken is ook voor Lukaku welgekomen. Sinds oktober heeft hij veel gespeeld, amper gerust. Door het uitvallen van Sánchez heeft Conte maar twee deftige pionnen voorin - spitsbroer Lautaro was tegen Genoa dan ook nog geschorst. Samen met de Argentijn heeft hij de doelpunten het voorbije halfjaar netjes verdeeld: 14 voor Lukaku (12 in de Serie A, 2 in de Champions League), 13 voor Lautaro (8 in de Serie A, 5 in de Champions League).

In de Italiaanse competitie scoorde hij vier winnende treffers en een late gelijkmaker. Da’s negen punten. Nog drie ervan veranderden het resultaat. Antonio Conte ontkent het niet. Mede dankzij Lukaku staat Inter, hand in hand met Juve, nog helemaal bovenaan in de Serie A. Italië maakt zich op voor een spannende titelstrijd in 2020.

Het verwerpelijke racisme heeft hem nog meer in de picture gezet, maar Lukaku heeft gesproken en in Italië van zich laten spreken. Hij is er binnengekomen met een bang. Zijn ploegmaats prijzen zijn bereidwilligheid, bescheidenheid en zijn Italiaans - van dag een stond hij erop in de taal van het land aangesproken te worden. Conte prijst zijn attitude en honger. Fans bezingen hem - omdat hij snel een van hen is geworden. Liefde op het eerste gezicht.

Tussenin heeft hij zeker mindere wedstrijden gespeeld. Die topper tegen Juventus bijvoorbeeld. Tegen Barcelona B liet hij het liggen. Tegen Fiorentina, Dortmund en AS Roma ook. In de algemene balans wegen die prestaties echter niet op tegen al het goede wat hij had gegeven.

Lukaku, aangekocht voor goed 70 miljoen, is een gigant van een aankoop voor de Serie A. Sinds zaterdag 18 december ook nog meer als mens.

GOAAAL | Lukaku opent de score ! 😍🇧🇪



1️⃣-0️⃣ #InterGenoa 🇮🇹 pic.twitter.com/15o1Did4vw Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

BIG ROM | Wat een HEERLIJK doelpunt van Romelu Lukaku! 🚀🤤



4️⃣-0️⃣ #InterGenoa 🇮🇹 pic.twitter.com/rih4iS2WUn Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link