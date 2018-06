Italiaanse Supercup trekt in januari naar Saoedi-Arabië AB

05 juni 2018

12u06 0 Serie A De komende edities van de Italiaanse Supercup gaan door in Saoedi-Arabië. De Serie A heeft een overeenkomst met de Arabische hoofdstad Riyad. Het Koning Fahdstadion zal het decor vormen voor de 'Supercoppa Italiana'.

De Italiaanse Supercup wordt de komende drie jaar georganiseerd in Saoedi-Arabië, dat meldt de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. De Supercup zal gespeeld worden in het Koning Fahdstadion, dat een een capaciteit van 70.000 toeschouwers heeft. De twee deelnemende clubs - de landskampioen en de bekerwinnaar - zouden zo'n drie miljoen euro opstrijken.

Het is niet de eerste keer dat de strijd om de Italiaanse Supercup buiten Italië plaatsvindt. In 1993 en in 2003 waren de VS gastheer, de voorbije tien jaar ontvingen onder meer Peking (China), Shanghai (China) en Doha (Qatar) de Italiaanse Supercup, die vorig jaar wel in het Stadio Olimpico in Rome gespeeld werd.

De Supercup zou doorgaan in januari 2019. AC Milan verloor dit seizoen de bekerfinale van Juventus, maar omdat De Oude Dame ook kampioen werd, krijgen de 'Rossoneri' een kans op revanche.