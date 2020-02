Italiaanse premier kondigt aan dat volgende speeldag Serie A volledig kan afgelast worden wegens coronagevaar, ook zorgen om Italiaanse koersen Redactie

24 februari 2020

09u52 22 Serie A De Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte heeft aangekondigd dat speeldag 26 van de Serie A wellicht niet zal doorgaan. Dit uit gevaar voor de verspreiding van het coronavirus. Onder meer de absolute topper Juventus-Inter kan daarmee uitgesteld worden. Verder maakt ook koersorganisator Mauro Vegni zich ongerust over de Italiaanse koersen de komende weken. “Er is geen plan B voor Milaan-Sanremo”

In Italië zijn ondertussen al meer dan tweehonderd mensen besmet met het nieuwe coronavirus (COVID-19), en de vrees groeit dat het aantal nog zal stijgen. Verschillende dorpen in het noorden van het land zijn in lockdown geplaatst en evenementen werden afgelast. Vanmorgen is in Italië een vierde dode gevallen door het virus. In tien gemeenten in Lombardije blijven scholen en een groot deel van de winkels voorlopig gesloten en grote evenementen zoals kerkdiensten, carnavalsfeesten en sportevenementen worden afgelast.

Conte kondigt nu aan dat mogelijk de volledige volgende speeldag in de Serie A kan worden afgelast. Hierdoor zou onder meer de kraker Juventus-Inter moeten worden uitgesteld. Ook Cagliari-Roma staat normaliter volgende week op het programma, Nainggolan tegen zijn voormalig werkgever dus.

“We houden de evolutie in de gaten en overwegen het om de volledige speeldag van de Serie A volgende week uit te stellen”, aldus Conte. Afgelopen weekend werden al drie wedstrijden in de Serie A afgelast uit angst voor het virus. Dat ging toen om Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo en Hellas-Cagliari.

Italiaanse koersen in gevaar?

Ook het wielrennen krijgt nu te maken met het Coronavirus. Door de uitbraak in Italië dreigen de Italiaanse voorjaarskoersen, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, niet door te kunnen gaan. Dat vertelt RCS-directeur Mauro Vegni in een interview met Corriere della Sera. “We zijn erg bezorgd.”

Strade Bianche lijkt voorlopig niet in het gedrang te komen. De regio’s waar besmettingen met het coronavirus vastgesteld zijn, zijn Lombardije en Veneto. De Strade Bianche gaat door in de regio Toscane, waar tot nu toe geen uitbraak bekend is.

De dreiging voor Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico wordt nu wel concreet. “We zijn erg bezorgd over de verspreiding van het Coronavirus, de situatie in Italië is momenteel erg moeilijk”, aldus Mauro Vegni, grote baas bij RCS - de organisator van onder andere Tirreno, Milaan-Sanremo en de Giro. Die eerste twee wedstrijden staan over minder dan een maand gepland. “We hebben geen plan B voor die koersen.”

Door de start van Milaan-Sanremo te verleggen naar een andere locatie zou RCS het Coronavirus kunnen omzeilen, maar dat is voor Vegni geen optie. “Het houdt geen steek om de start 20 of 50 kilometer te verschuiven. Deze koers start al 110 jaar in Milaan.”

Eerder dit jaar leek Milaan Sanremo al onthoofd te zullen worden door de schrapping van de Poggio. De traditionele scherprechter in de finale zou door aardverschuivingen niet berijdbaar geweest zijn. Dat scenario mocht uiteindelijk toch van de baan. Technici van de gemeente Sanremo en enkele experts verklaarden de straat rijklaar.

De Giro - die begin mei zou beginnen - is momenteel nog niet in gevaar, maar het is belangrijk dat het virus geneutraliseerd wordt. “Het lijkt me duidelijk dat wanneer het virus niet onder controle geraakt, er zeker een mogelijkheid tot afgelasting is”, besluit Vegni.