Italiaanse instanties openen onderzoek na racisme tegen Romelu Lukaku Kristof Terreur

03 september 2019

16u45 6 Serie A De Italiaanse sportprocureur Gerardo Mastrandrea is op de zaak gesprongen. Hij eist een bijkomend onderzoek in de racismerel rond Romelu Lukaku. De Rode Duivel was zondag in Cagliari het slachtoffer van oerwoud- en apen geluiden. Of de Italiaanse club wordt gestraft voor het wangedrag van zijn fans moet nog blijken. De Lega Serie A lanceert in oktober alvast een nieuwe campagne tegen racisme.

Terwijl Romelu Lukaku in uitstekende moed arriveerde bij de Rode Duivels, werd de eerste stap gezet. De sportprocureur opent op vraag van de Italiaanse bond FIGC een bijkomend onderzoek in de zaak-Lukaku, maar dat wil nog niet zeggen dat Cagliari ook effectief wordt gestraft. In april vroeg Mastrandrea ook om bijkomende onderzoeksdaden toen Moise Kean in Sardinië eveneens het slachtoffer was van racisme. Omdat toen bleek dat de spits van Juventus het publiek zou hebben geprovoceerd, gingen de instanties niet over tot actie. In het geval van Lukaku ligt dat anders. Die ging op geen enkel moment de confrontatie aan. De tv-beelden gelden als bewijs.

Eerder vandaag kondigde de Lega Serie A aan dat er een “Team tegen racisme” opgestart. Dat zal bestaan uit twintig voetballers, één van elke ploeg uit de Serie A. Zij zullen respect en fair-play in het voetbal promoten. De actie van de Lega Serie A kwam er na de oproep van Lukaku op sociale media gisteren. Zeg neen tegen racisme. Met een hashtag ervoor. Geen 24 uur nadat fans van Cagliari hem oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd hadden en hij hen de mond snoerde met een rake strafschop, reageerde Lukaku ook met een afkeurend statement.

“Veel spelers zijn de afgelopen maand het slachtoffer geworden van racisme. Ik zondag ook”, schrijft hij. “Voetbal is een spelletje waarvan iedereen zou moeten kunnen genieten. We zouden geen enkele vorm van discriminatie die de sport in diskrediet brengt meer mogen tolereren. Ik hoop dat de voetbalfederaties over de hele wereld stevig zullen reageren op elk incident. (...) We zeggen het al jaren, maar er wordt geen actie ondernomen. Dames en heren, het is 2019. In plaats van stappen voorwaarts te zetten, lijken we achteruit te gaan.”

Steun Pogba

Collega-spelers toonden zich solidair met ‘Big Rom’. Ook Paul Pogba, gewezen ploegmaat van Lukaku bij Manchester United, sprong al in de bres. “Opvoeding is de sleutel. Het maakt niet uit of je nu van school houdt of niet. Ga naar de les en LEER zoveel als je kan. Het is de enige weg vooruit", aldus de Fransman, die er ook nog hashtags als ‘Beter Leven’ en ‘Geen Racisme’ achteraan gooide.

Cagliari betuigde eveneens zijn steun aan de Rode Duivel, veroordeelde het wansmakelijke gedrag van enkele van zijn fans en beloofde er alles aan te doen om hen te identificeren en te straffen. Of Cagliari, de werkgever van Radja Nainggolan, opnieuw een straf ontloopt, zal moeten blijken. De afgelopen drie jaar werden ook andere gekleurde spelers beschimpt op Sardinië.

Racisme in het voetbal lijkt weer aan een opmars bezig. Vooral door sociale media. De afgelopen weken werden onder anderen Man United-sterren Paul Pogba en Marcus Rashford er het slachtoffer van op Twitter en Instagram. De Italiaanse competitie heeft een bedenkelijke reputatie op dat vlak, met instanties die laten begaan. Lukaku was ervoor gewaarschuwd toen hij begin deze maand naar Inter verhuisde, maar wist hij toen veel dat het al na twee speeldagen prijs zou zijn.

Lukaku is altijd een voorvechter geweest voor gelijke kansen. Tijdens zijn jeugd heeft hij aan de zijlijn ook wat moeten aanhoren. In Engeland was hij één van de gezichten van ‘Kick It Out’, vereniging die strijdt tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Zelf poseerde hij een tijdje geleden op Instagram met de vuist in de lucht. Een foto waarmee hij verwees naar de iconische medailleceremonie op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico, waar de Amerikaanse winnaar Tommie Smith en nummer drie John Carlos met een handgebaar de ‘Black Power’-beweging steunden.