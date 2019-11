Italiaanse clubs werken samen tegen racisme: “Geen tijd meer te verliezen” NVE

29 november 2019

15u34 0 Serie A De Serie A-clubs hebben in een open brief duidelijk gemaakt dat ze zich harder willen inzetten tegen racisme. De Serie A heeft nu de eerste maatregelen genomen op vraag van de teams. De laatste maanden is er in Italië geregeld ophef geweest over racistische geluiden uit de tribunes. Ook Romelu Lukaku was één van de slachtoffers.

‘Een brief aan iedereen die van het Italiaanse voetbal houdt’. De titel van de open brief die de Italiaanse eersteklassers vandaag de wereld instuurden. “We moeten toegeven dat we een serieus probleem hebben met racisme in de Italiaanse stadions, en dat we er de afgelopen jaren niet genoeg tegen hebben gestreden. We kunnen niet langer passief zijn en wachten tot het verdwijnt.”

De Serie A zet nu, gedreven door de clubs, de eerste stappen in de strijd tegen de problematiek. Een omvattend anti-racismebeleid met strengere regelgeving en een bewustwordingsactie voor alle betrokkenen zijn daarvan de eerste maatregelen. Het doel is om sneller individuen te kunnen bestraffen waar nodig. “We moeten samenwerken en snel handelen. Er is geen tijd meer te verliezen.”