Italiaans tv-figuur praat voor het eerst sinds hij zwaar zijn boekje te buiten ging over Lukaku YP

17 september 2019

11u07

Bron: Corriere dello Sport / Daily Mail 2 Serie A Luciano Passirani, de 80-jarige Italiaan die afgelopen weekend live op antenne zwaar uit de bocht ging toen hij het over Romelu Lukaku had, heeft voor het eerst gereageerd op het incident. “Ik ben helemaal geen racist. Mijn vrouw is zwart en ik heb twee zwarte kleinkindjes”, klonk het onder meer.

Passirani gooide in de uitzending op TopCalcio24 op aanvankelijk nochtans met bloemetjes naar de Rode Duivel. “Ik zie in de Italiaanse competitie geen enkele speler zoals Lukaku. Niet bij AC Milan, niet bij AS Roma, niet bij Lazio. Hij is een van de sterkste spitsen, minstens twee keer zo krachtig als Zapata van Atalanta. Zo’n jongens hebben altijd dat extraatje. Dit zijn gasten die veel doelpunten maken, maar ook het team op sleeptouw nemen. Want als je een rechtstreeks duel aangaat met Lukaku, ben je dood, val je op de grond.” En toen ging het licht even helemaal uit: “De enige manier om hem de baas te kunnen zijn, is hem tien bananen geven om hem eten te geven.”

Fabio Ravezzani, de grote chef van de zender, greep meteen in door het woord over te nemen en zich te verontschuldigen. Nadien maakte hij duidelijk dat Passirani nooit meer te zien zal zijn in een uitzending van TopCalcio24 en intussen heeft de verguisde man in Corriere dello Sport ook zelf gereageerd op de feiten. “Ik ben 80 jaar oud. Ik zit al 40 jaar in de voetbalwereld en nooit ben ik ergens gediskwalificeerd. Maar ik aanvaard de beslissing van de zender.”

“Ik wil niet doorgaan voor een racist. Ik ben al 17 jaar samen met mijn partner en ook zij is zwart. Ik heb twee zwarte kleinkindjes, de dochtertjes van mijn zoon. Ik ben geen racist en ik ben een welopgevoed persoon, op elk vlak. Ik heb in mijn carrière zoveel zwarte spelers ontmoet en nooit heb ik problemen gehad.”

Ik ben geen racist en ik wil me persoonlijk verontschuldigen bij Lukaku. Ik hoop dat ik hem eens kan ontmoeten Luciano Passirani

Passirani was dan ook overdonderd door de stortvloed aan negatieve reacties. “Het was een van de ergste dagen in mijn leven. Ik kreeg heel wat telefoontjes. Ik ben een opgevoed persoon, maar deze ongelukkige uitspraak maakt me erg triest. Ik ben geen racist en ik wil me persoonlijk verontschuldigen bij Lukaku. Ik hoop dat ik hem eens kan ontmoeten. Ik heb na mijn uitspraken niet geslapen, ik kon niet eten… Een gebrek aan tact en opvoeding: dat is niet wie ik ben”, jammerde Passirani.