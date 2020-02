Invaller Saelemaekers pakt met Milan een punt in Firenze Redactie

22 februari 2020

23u24 1 Fiorentina FIO FIO 1 einde 1 MIL MIL AC Milan

AC Milan heeft op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Fiorentina. Topschutter Ante Rebic bracht de Milanezen na 56 minuten 0-1 voor, zijn zesde treffer in evenveel competitiewedstrijden en niet veel later kwamen de bezoekers met een man meer te staan na rood voor Dalbert.

In het slot mocht Alexis Saelemaekers nog invallen, maar enkele minuten later slikte Milan ondanks de numerieke meerderheid alsnog de gelijkmaker: Erick Pulgar trof raak van op de stip na een strafschopovertreding van Alessio Romagnoli. Met 36 punten staat Milan zevende in de Serie A, Fiorentina is pas dertiende.

Serie A • 25ste speeldag Serie A

• Aftrap: 20u45

• Artemio Franchi

• Krijgt Saelemaekers minuten bij AC Milan?