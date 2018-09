Invaller Mertens en Napoli zwaar onderuit bij Sampdoria, Quagliarella doet monden openvallen met fantastische goal Redactie

02 september 2018

Sampdoria SAM SAM 3 einde 0 NAP NAP Napoli Serie A Napoli is vanavond op de derde speeldag van de Italiaanse Serie A met 3-0 de boot ingegaan op het veld van Sampdoria. Dries Mertens kwam na de rust het veld op, maar kon het tij niet meer keren.

Gregoire Defrel was in de eerste helft een gesel voor de Napolitaanse verdediging. De Fransman bracht de thuisploeg met twee doelpunten (11. en 32.) op voorsprong. Dries Mertens mocht na de rust voor Lorenzo Insigne opdraven. De Rode Duivel kon de scheve situatie echter niet meer rechttrekken. Fabio Quagliarella toverde in de 75e minuut nog een hakje van wereldniveau uit zijn hoed en zette zo de eindcijfers op het bord. Een aan de knie geblesseerde Dennis Praet keek vanuit de tribunes hoe zijn Sampdoria de bezoekers hun eerste nederlaag van het seizoen aansmeerde.

Napoli staat op de 5e plek en heeft 6 punten. Sampdoria pakte zijn eerste punten van het seizoen en is 12e met 3 punten.

Rode lantaarn Chievo Verona (1 punt), met invaller Sofiane Kiyine, deelde de punten met Empoli (8e met 4 punten) na een doelpuntenloos gelijkspel. Kiyine (ex-Standard) kwam in de 82e minuut het veld op.