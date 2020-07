Inter, zonder Romelu Lukaku, zet scheve situatie helemaal recht tegen Torino en klimt naar tweede plek Redactie

13 juli 2020

Geen Romelu Lukaku in het duel tussen Inter Milaan en Torino. Coach Antonio Conte liet de Rode Duivel, dit seizoen al goed voor 20 goals in de Serie A , uit de wedstrijdselectie. Uit voorzorg, want Lukaku ondervond nog hinder aan de rug en de rechterdij na het gelijkspel tegen Hellas Verona van afgelopen donderdag. Inter wil geen risico nemen met zijn topschutter. Alexis Sanchez vormde zo een duo met Lautaro Martínez in de spits.

Inter was vrijwel meteen op achtervolgen aangewezen toen doelman Handanovic pijnlijk in de fout ging. Hij loste de bal op een hoekschop, Belotti profiteerde. In de tweede helft zetten de Nerazzurri de scheve situatie wel helemaal recht dankzij goals van Young, Godín en Lautaro. Dankzij de 3-1-zege wipt Inter over Lazio en Atalanta naar de tweede plek.

