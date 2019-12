Inter ziet zege nog door de neus geboord na geweldige goal Vlahovic in blessuretijd ODBS

15 december 2019

22u46 0 Fiorentina FIO FIO 1 einde 1 INT INT Internazionale Serie A Dreun voor Inter. Het moet Juventus weer naast zich dulden nadat in blessuretijd in Firenze de zege nog uit handen werd gegeven. Juventus had eerder op zondag met 3-1 gewonnen van Udinese. Balen voor Lukaku, die enkele keren dicht bij een bevrijdende 0-2 kwam en ook een assist op Lautáro afgekeurd zag wegens buitenspel.

Inter kwam al vroeg op voorsprong via Borja Valero. De Spanjaard schoot op aangeven van Marcelo Brozovic de 1-0 binnen. Inter dacht nog op 2-0 te komen door een treffer van Lautaro Martínez. Dat doelpunt werd echter na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel van Romelu Lukaku. In blessuretijd bezorgde de Serviër Dusan Vlahovic de thuisploeg alsnog een punt. Hij schoot fraai in de rechterhoek binnen.