Inter wint zuinig tegen Udinese, Lukaku scoort niet en wordt na 65 minuten gewisseld Redactie

14 september 2019

22u43 0 Internazionale INT INT 1 einde 0 UDI UDI Udinese Serie A Negen op negen voor Inter in de Serie A. De Nerazzurri haalden het op eigen veld met 1-0 van Udinese, Stefano Sensi scoorde. Romelu Lukaku begon aan de aftrap, maar werd na 65 minuten naar de kant gehaald.

Inter toonde meteen drang naar voren tegen Udinese. Via Politano kon de thuisploeg ook al snel dreigen, maar de pegel van de spitsbroer van Lukaku belandde op de paal. De Rode Duivel zelf maalde flink wat meters en hield de bal bij momenten goed bij, maar echte kansen om te scoren kreeg hij niet. Inter moest lang wachten, maar op slag van rust zorgde Sensi met een prima kopbal dan toch voor de 1-0. De voorzet was van Godin, die sterk speelde. Net voor die treffer was Udinese met een mannetje minder gevallen. Rodrigo De Paul, de beste speler bij de bezoekers, deelde een slag uit aan Candreva en dat was de videoref niet ontgaan.

Met z’n tienen kon Udinese na de pauze maar weinig klaarspelen, maar dat gold eigenlijk ook voor Inter. Lukaku kreeg geen enkele kans op zijn derde competitietreffer en na 65 minuten haalde trainer Antonio Conte hem naar de kant. Rust in aanloop naar het Champions League-treffen van dinsdag tegen Slavia Praag. Alexis Sanchez mocht in het slot nog zijn debuut maken, maar de Chileen mikte een prima kans nog op Udinese-doelman Musso. 1-0 was daardoor ook de eindstand. In de stand sprint Inter door de zege wel opnieuw over Juventus naar de leiding.