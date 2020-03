Inter-voorzitter haalt zwaar uit naar Serie A-voorzitter: “De grootste en donkerste clown die ik al zag ” Redactie

Bron: Belga 0 Serie A Inter-voorzitter Steven Zhang heeft zwaar uitgehaald naar Paolo Dal Pino, voorzitter van de Lega Serie A, na de vele uitgestelde wedstrijden van de voorbije weken in Italië wegens de uitbraak van het coronavirus. "Je bent waarschijnlijk de grootste en donkerste clown die ik ooit al gezien heb", schreef Zhang maandagavond in een vlammend Instagram-bericht. "Het is tijd om op te staan en je verantwoordelijkheid te nemen."

De amper 29-jarige Zhang verwijt Dal Pino niet genoeg aan de spelers en coaches te denken bij de aangebrachte wijzigingen aan de kalender. Met twee uitgestelde wedstrijden op evenveel speeldagen was het Inter van Romelu Lukaku daarbij een van de meest benadeelde teams in de Serie A. Inter is in de stand naar de derde plaats gezakt op acht punten van leider Lazio, dat evenwel twee wedstrijden meer gespeeld heeft. Juventus is met één wedstrijd minder dan de leiders tweede, op twee punten. De topper tussen Juve en Inter was afgelopen weekend immers een van de uitgestelde wedstrijden en werd verschoven naar medio mei.

Door de reeds uitgestelde wedstrijden kijkt Inter tegen een wel erg druk eindeseizoensprogramma aan. In de Serie A knokken de Nerazzuri nog voor de titel, terwijl ze ook nog in de Coppa Italia zitten en zich vorige week wisten te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League.

In Europa is Italië het zwaarst getroffen land door het coronavirus, met intussen meer dan tweeduizend besmettingen en meer dan vijftig overlijdens. De besmettingen en sterfgevallen zijn vooral in de regio's Lombardije en Veneto in het noorden van het land. Veel besmette mensen in andere landen liepen het virus op tijdens een verblijf in Italië. Aanvankelijk was er beslist om wedstrijden achter gesloten deuren te spelen, pas nadien werd er voor uitstel gekozen - volgens geruchten omdat de rechtenhouders niet bereid waren om wedstrijden met lege tribunes uit te zenden. In totaal konden er zo de voorbije weken tien Serie A-wedstrijden niet plaatsvinden.

Bezoekende fans mogen intussen wel vrij doorheen het land reizen. Donderdag mogen Inter-fans probleemloos de halve finale van de Beker bijwonen in Napoli en eerder mochten fans uit Bergamo naar Lecce reizen. Consistentie is ver zoek, woensdag is er een crisisberaad. “Volksgezondheid komt blijkbaar op de tweede plaats, terwijl het net de prioriteit moet zijn. Ik hoop dan ook dat iedereen ter wereld veilig mag zijn: dat is het belangrijkste voor jezelf, de familie en onze samenleving", besloot de Inter-voorzitter.