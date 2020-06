Inter roept huurling Radja Nainggolan straks terug: “We willen zijn waarde niet kelderen” Kristof Terreur

09 juni 2020

08u21

Bron: Gazzetta dello Sport 6 Serie A Liever nemen ze hem niet terug, maar de deur staat op een kier. Huurling Radja Nainggolan (32) keert aan het eind van het seizoen van Cagliari terug naar Inter. Daarna pas buigt zijn werkgever zich over zijn toekomst. “We willen zijn waarde niet kelderen”, zegt Inters CEO Beppe Marotta. Hij is enkel te koop aan de juiste prijs.

Als het echt moet, neemt coach Antonio Conte Radja Nainggolan weer op in zijn ruime kern als back-up. Toch is Inter niet van plan zijn koers te veranderen. “We hebben vorig jaar onze sportieve plannen uitgetekend, en die willen we vandaag respecteren”, zegt Beppe Marotta, CEO van Inter, in een interview met de Gazzetta dello Sport.

Vorige zomer wees Inter Nainggolan de deur. Genoeg van zijn fratsen naast het veld, niet passend in de visie die Conte en co. voor ogen hadden. Uiteindelijk stemde de club uit Milaan in met een verhuur aan Cagliari, deels geïnspireerd door familiale redenen. Vrouw Claudia, moeder van zijn twee dochters, is afkomstig van Cagliari en vecht tegen kanker.

De club waar hij zichzelf begin vorig decennium definitief op de kaart zette, wil zijn cultheld graag houden na een sterk seizoen. Alleen zorgt zijn loonbrief voor frustratie. Vier miljoen euro netto. Maandelijks netjes gestort in schijven van 333.333 euro.

Cagliari heeft bij monde van zijn voorzitter en sportief manager al een aantal keer aangegeven dat ze een verlengd verblijf zien zitten. Alleen: niet tegen de voorwaarden die in zijn contract bij moederclub Inter staan. En niet tegen de prijs van 18 miljoen euro die de club uit Milaan hoopt te recupereren. Zelfs post-corona past dat niet in het budget van Cagliari.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op Sardinië rekenen ze op een inspanning van alle partijen. Nainggolan moet zijn looneisen verlagen en Inter zijn prijs fors laten zakken. Geen twee jaar geleden betaalden de Nerazzurri nog 38 miljoen euro aan AS Roma op verzoek van een trainer die een jaar later op straat werd gezet, Luciano Spalletti.

Cagliari heeft nog een schijf van 25 miljoen euro te goed van Inter voor Nicolò Barella. Zijn huur wordt straks omgezet in een definitieve transfer, maar alle documenten voor die transactie zijn al opgesteld. Nainggolan wordt niet in de deal betrokken. Ook omdat Cagliari geen vragende partij is. Daar hebben ze liever harde cash en geen gecompliceerde constructie.

Bijna 32

De coronacrisis heeft het ‘Il Ninja’ niet makkelijker gemaakt. Zijn imago buiten het veld - het stapgedrag en het roken - speelt niet in zijn voordeel. Zijn toekomst ligt in de weegschaal. Wie wil er in deze tijden vijftien miljoen investeren in een speler van bijna 32 - plus nog eens hetzelfde aan zijn brutosalaris, gespreid over twee jaar? Clubs lijken liever op safe te spelen.

Bij Inter houden ze er rekening mee dat ze straks weer een deel van zijn loon zullen moeten bijpassen om van hem af te geraken, maar sluiten ze niets meer uit.

“Hij keert terug na zijn uitleenbeurt”, zegt Marotta. “We willen zijn waarde niet devalueren. Er is nog tijd genoeg om een beslissing te nemen.”

Hopen op een tweede kans doet hij best niet te veel, maar als het moet, zal hij ervoor vechten. Aard van het beestje. Inter speurt de markt af naar bijkomende middenvelders en haalde in januari al Christian Eriksen bij Tottenham.

Lees ook:

Het leed van Nainggolan, voetballer getekend door het leven: “Elke dag nog denk ik: ’Radja, doe wat zij wou dat je deed” (+)