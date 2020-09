Inter ontkent geruchten rond Messi en zet deur op een kier voor Nainggolan: “Sluit niet uit dat hij blijft” NVE

01 september 2020

22u14 0 Serie A Krijgen we binnenkort niet één, maar twee Belgen bij Inter? De sportief directeur van Inter, Piero Ausilio, heeft z’n zegje gedaan over de transfergeruchten die heersen in Milaan. Over Messi, maar ook over Radja Nainggolan (33). Ausilio sluit een terugkeer van ‘Il Ninja’ niet uit, maar: “Er zijn regels.”

Er zijn de afgelopen weken heel wat geruchten over potentiële nieuwkomers bij Inter de revue gepasseerd in de buitenlandse pers. Kolarov, Tonali, Vidal... Zelfs Lionel Messi. Piero Ausilio, sportief directeur bij de club van Romelu Lukaku, snapt niet waar die ideeën vandaan komen.

Sinds het nieuws van Messi die wil vertrekken bij Barcelona stond de geruchtenmolen niet stil. Manchester City lijkt de grootste kanshebber, maar ook PSG is geïnteresseerd. Inter is eveneens gepasseerd als mogelijke bestemming. “Iedereen zou graag Messi in z'n team hebben, maar de realiteit is anders. Eerst moeten we zien wie vertrekt, pas dan kunnen we zien wat er financieel mogelijk is”, vertelt Ausilio aan Sky Sport.

Ausilio liet wel weten dat Inter momenteel onderhandelt met AS Roma over de transfer van verdediger Aleksandar Kolarov. Hij sloot ook uit dat Lautaro Martinez de club zou verlaten. De spits wordt al maanden gelinkt aan een overgang naar Barcelona.

Wat met Nainggolan?

Er keert ook een Belg terug bij Inter. De uitleenbeurt van Radja Nainggolan bij Cagliari zit er namelijk op, hij traint mee bij Inter. Krijgt hij opnieuw zijn kans bij de ‘Nerazzurri’? “Hij komt terug en zal zijn kans krijgen. Hij staat nog bij ons onder contract voor twee jaar. Ik sluit niet uit dat hij blijft, maar er zijn regels.” Een hint voor Nainggolan om niet buiten het boekje te treden? Vorige zomer wees Inter Nainggolan de deur. Genoeg van zijn fratsen naast het veld, niet passend in de visie die Conte en co. voor ogen hadden.

Bij Cagliari willen ze de Belg er graag terug bij komend seizoen. Nainggolan heeft er daar een sterk seizoen opzitten. De middenvelder kwam 29 keer in actie. Daarin scoorde hij zes keer, en bracht hij nog eens zeven doelpunten aan.