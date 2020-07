Inter, met Lukaku als invaller, maakt brandhout van Brescia: 6-0! Redactie

01 juli 2020

21u23 1 Internazionale INT INT 6 einde 0 BRE BRE Brescia Serie A Inter is in de Italiaanse Serie A weer tot op 4 punten genaderd van nummer twee Lazio . De nummer 3 van de ranglijst won in eigen huis probleemloos van het al bijna gedegradeerde Brescia, 6-0. Inter komt daardoor steeds dichter bij kwalificatie voor de Champions League, waar de top 4 van Italië straks aan mag meedoen. Romelu Lukaku viel in na 68 minuten..

Na 20 minuten leidde Inter al met 2-0. Voormalig international van Engeland Ashley Young opende de score, na voorbereidend werk van zijn voormalig teamgenoot bij Manchester United Alexis Sánchez. De Chileen zelf maakte er 2-0 van. Dat deed hij uit een strafschop. Danilo D’Ambrosio zorgde nog voor rust voor de 3-0 van de thuisclub. De assist kwam van Young.

Roberto Gagliardini zorgde na de hervatting voor nummer 4, opnieuw was Sánchez de man van de voorbereiding. Christian Eriksen maakte er 5-0 van nadat Joronen een schot van Romelu Lukaku in zijn voeten had geduwd. De Deen bereidde vervolgens nog een doelpunt van Antonio Candreva voor.



