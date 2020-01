Inter loopt averij op in Lecce, Lukaku ziet goal om twijfelachtige reden afgekeurd ABD/ODBS

19 januari 2020

16u39 0 Lecce LEC LEC 1 einde 1 INT INT Internazionale

Inter heeft bij laagvlieger Lecce kostbare punten laten liggen in de strijd om de Italiaanse landstitel. Lukaku was er in de beginfase enkele keren dichtbij en zag een goal twijfelachtig afgekeurd. Als Juventus vanavond thuis wint van Parma, loopt het vier punten uit op Inter. De doelpunten in het Stadio Comunale Via del Mare van Lecce vielen pas in de slotfase. Invaller Alessandro Bastoni zette Inter negentien minuten voor het einde op voorsprong toen hij pas drie minuten in het veld stond. Marco Mancosu maakte zes minuten later echter alweer gelijk: 1-1.

In de 19de minuut deed Lukaku de netten trillen, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een vermeende fout op de keeper. Een twijfelgeval (zie video hierboven). Al na drie minuten was Lukaku ook gevaarlijk. Na een combinatie met Lautaro haalde hij zwaar uit richting verste paal, maar nipt naast.

Meer over Inter

Lukaku

sportdiscipline

sport

voetbal

Lecce