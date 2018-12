Inter krijgt Napoli klein in slotminuten: Ancelotti boos om negeren racisme tegen Koulibaly (ex-Genk), Icardi met ongezien kunstje bij aftrap GVS

27 december 2018

00u05 0 Internazionale INT INT 1 einde 0 NAP NAP Napoli Serie A Inter triomfeerde op de valreep in de Italiaanse topper tegen Napoli. In minuut 91 kroonde Lautaro Martínez zich tot grote held. Dries Mertens mocht twintig minuten voor tijd opdraven maar keek dus tegen een nederlaag aan. Juventus lacht in z'n vuistje.

Geen landgenoten aan de aftrap in San Siro. Radja Nainggolan was disciplinair geschorst, Dries Mertens keek toe vanop de bank. De eerste helft was al Inter wat de klok sloeg. Al vanaf seconde één. Icardi zorgde voor een ongezien kunstje door bij de aftrap meteen richting het doel van Napoli te vlammen. Een fantastische poging, het leer spatte uiteen op de dwarsligger. Een geniale ingeving die eigenlijk een goal verdiende...

Wat een ingeving van @MauroIcardi... Bijna de goal van het jaar! 😍👏



🇮🇹 #InterNapoli pic.twitter.com/jDkWpycHAk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Maar Inter was dus baas. Diezelfde Icardi zag een schot op de doellijn gestuit en ook Mario vond tot twee keer toe de netten niet. Een schot van Asamoah vloog over. Aan de overzijde bitterweinig: Zielinski trapte naast.

Na de pauze herstelde Napoli het evenwicht, maar was er amper voetbal te bespeuren in San Siro. Slechte passes, geen inspiratie en werkloze doelmannen. Pas in minuut 66 kreeg de arena nog iets te zien, Handanovic had een prima parade in huis op een schot van Callejon.

Exact twintig minuten voor tijd mocht Mertens opdraven, maar ook hij kon zich niet tot matchwinnaar kronen. Tien minuten voor tijd moesten de Napolitanen zelfs met tien verder. Ex-Genkenaar Koulibaly kreeg geel na een trekfout, waarna hij de referee op een cynisch applausje trakteerde nadat hij al de hele wedstrijd het slachtoffer was van racistische uitlatingen van de Inter-fans.

ROOD | Napoli moet nog tien minuten met een mannetje minder verder na dom rood voor Koulibaly! 🔴👋#InterNapoli 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/1ignuIBp1q Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De bezoekers kregen nog dé kans. Insigne stuitte eerst op Handanovic, maar in de herneming moest het altijd raak zijn. In plaats van het leer droogjes in de hoek te duwen, trapte Zielinski echter op Asamoah.

WOW | Wat een grote kans voor Napoli. Handanovic en Asamoah redden @Inter! ⛔️#InterNapoli 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/mPLO1aACiN Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

En dat brak de Azzurri zuur op, want in minuut 91 ging de ingevallen Lautaro Martínez met de heldenrol aan de haal. Hij dook goed op rond de penaltystip en vlamde de winning goal tegen de touwen. Napoli eindigde de match trouwens met z’n negenen, Insigne kreeg het aan de stok met Keita Baldé en mocht ook vroegtijdig gaan douchen.

Zo lacht leider Juventus lachend in z’n vuistje. Het bemachtigde slechts een punt op het veld van Atalanta, maar ziet de kloof met naaste belager Napoli vergroot worden tot 9 punten. Is de kampioen zo stilaan bekend?

GOOOOAAAAAAL | Lautaro Martinez zet het stadion in vuur en vlam! 🔥#InterNapoli 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Cyvp8aZzEP Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Ancelotti boos om negeren racisme jegens Koulibaly (ex-Genk)

Carlo Ancelotti vindt dat de grens in de Italiaanse voetbalstadions qua racisme is bereikt. Dat zei de trainer van Napoli na de nederlaag van zijn ploeg bij Inter Milaan (1-0). Verdediger Kalidou Koulibaly (Ex-Racing Genk) werd in Milaan meerdere keren geconfronteerd met apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribune.

“We hebben de scheidsrechter tot drie keer toe gevraagd de wedstrijd te staken. Dat deed hij niet. Maar waar leg je de grens dan? Bij vier keer? Of bij vijf keer?”, aldus Ancelotti, die Koulibaly in de slotfase met een rode kaart zag vertrekken. De Senegalees kreeg eerst geel voor een overtreding. Omdat hij daarna op een cynische manier applaudisseerde richting de scheidsrechter, kreeg hij direct zijn tweede gele kaart (zie video boven).

Ancelotti zei dat hij en zijn spelers de volgende keer met z’n allen van het veld stappen als er weer sprake is van racistische geluiden.