Inter is verliezer van het weekend in Serie A na nederlaag in topper tegen Lazio KTH/ABD

16 februari 2020

22u41 2 SS Lazio LAZ LAZ 2 einde 1 INT INT Internazionale Serie A Winnaars van het weekend in de Serie A: Juventus en Lazio. De verliezer: Inter. Na de nederlaag bij concurrent Lazio tuimelen ‘Big Rom’ en co plots naar de derde plaats.

Van één naar drie op een halve dag. ’t Zegt alles over de spanning in de Serie A. Drie clubs jagen op de titel. Juventus (57 punten) blijft ondanks het pitloze ‘Sarriball’ de grote favoriet. Lazio, in de rangschikking toch, is sinds zondagavond de eerste uitdager. Traag maar gestaag heeft het elftal van Simone Inzaghi (broer van Pippo) zich in het zog van Juve genesteld. Sinds september heeft Lazio niet meer verloren. Vijftien zeges, vier gelijke spelen. In het Stadio Olimpico boog Inter. Lautaro zat in de tang. ‘Big Rom’ stuitte op de doelman en op benen.

’t Zal de komende dagen wat zijn in de dagelijkse Facetimegesprekken tussen Jordan en Rom. Zoals u de voorbije dagen kon lezen en horen, neemt Jordan, grootste mond onder de Lukaku’s, het altijd op voor zijn oudere broer. Alleen zullen er nu plaagstoten volgen. Plots staat hij dichter bij een eventuele landstitel dan Romelu.

Nu moet gezegd dat zijn bijdrage beperkt is. Linkerflank Lulic is vier tot zes weken out, maar zijn eerste vervanger is niet Jordan Lukaku, wel Spanjaard Jony. De minutenteller van de jongste staat op 69 minuten. Twee invalbeurten. Ook tegen Inter kwam hij niet van de bank. Zijn strafste bijdrage: die innige knuffel met Romelu voor de aftrap.

‘Big Rom’ kreeg het zelf evenmin geforceerd. Drie goeie pogingen. Twee keer gooide Acerbi, heersend achterin, er zich heldhaftig voor. Lazio verdedigde sterk. Met Lucas voor zijn defensie had Inzaghi alle paslijnen tussen Latauro en hem afgesneden. Er had er een zijn werk gedaan. Op een knappe actie verloor de vinnige Argentijn de helft van zijn ballen. Ashley Young bracht Inter op voorsprong.

FIRST BLOOD | Ashley Young scoort zijn eerste goal voor Inter! 🔥🇮🇹#LazioInter pic.twitter.com/0znl0EVCaX Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Lazio in extase

Na rust zette Lazio orde op zaken. Topschutter Ciro Immobile stelde gelijk vanop de stip, na een overtreding van De Vrij en onhandig keeperswerk van Padelli – niet de eerste en laatste keer. Sergej Milinkovic-Savic – die van Genk – bezorgde Lazio een verdiende zege. Hij draaide in de zestien knap weg van Lukaku en haalde keihard uit. Lazio in extase.