Inter-icoon Altobelli zwaait met lof na kanonstart Lukaku: "Romelu was meteen één van ons" Kristof Terreur

04 november 2019

11u51 0 Serie A Het is niet de minste die het zegt. Alessandro Altobelli, Inter-icoon en een van de beste Italiaanse spitsen ooit over Big Rom: “Hij was meteen een van ons.”

Voor wie Altobelli (63) niet kent, bestaan er Google en Wikipedia. Een paar knipsels vanop zijn pagina: wereldkampioen met Italië in 1982, doelpuntenmaker in een WK-finale, één van de efficiëntste Italiaanse spitsen ooit, bijna 300 goals in alle competities, op één na beste doelpuntenmaker ooit voor Inter (1977-1988). Toen we het Inter-icoon zondag spraken over Lukaku spaarde hij zijn lof niet. “Hij heeft ons aangenaam verrast”, zegt Altobelli, tegenwoordig aan de slag als analist voor beIN Sports. “Inter heeft hem binnengehaald om doelpunten te maken. Icardi opvolgen was niet de makkelijkste opdracht, maar met zijn karakter, grinta en die onstuitbare drang om zichzelf te willen bewijzen, heeft hij onmiddellijk zijn stempel gedrukt. Met goals.”

In oktober liet Altobelli zich nog ontvallen dat hij meer goals verwachtte van Lukaku - de teller stond toen op drie. Sindsdien kan hij niks meer bemerken. “Hij heeft zich meteen aangepast aan het Italiaanse voetbal. Hij is Inters eerste aanspeelpunt. Goed met het hoofd en met zijn linker. Dodelijk in de zestien. Aan dit tempo maakt hij er straks 25 tot 30. Als ik eerlijk mag zijn: de Intersupporters hebben hem onthaald als een koning, maar de manier waarop hij met zijn teammaats en de fans omgaat, in het Italiaans bovendien, is verbluffend. Hij was meteen een van ons.” (KTH)