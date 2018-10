Inter hijst zich na tweeklapper Icardi en zege tegen Lazio naast Napoli op de tweede plek Redactie

29 oktober 2018

22u25 0 SS Lazio LAZ LAZ 0 einde 3 INT INT Internazionale

Inter heeft een uitstekende zaak gedaan in de Serie A. Het won met 0-3 op het veld van Lazio na onder meer twee treffers van Mauro Icardi. Bij Inter ontbrak de geblesseerde Radja Nainggolan nog en ook Jordan Lukaku en Silvio Proto kwamen niet in actie voor Lazio. Inter hijst zich zo naast Napoli op de tweede plek.

Inter had de schaapjes bij de rust al op het droge. Mauro Icardi brak de ban waarna Brozovic met een trap van ver zijn voorbeeld volgde. In de tweede helft stelde Icardi met zijn tweede van de avond de zege helemaal veilig. Inter deelt de tweede plaats met Napoli. Beide clubs hebben 22 punten. Lazio is vierde op 4 punten. Juventus is na tien duels leider, met 6 punten meer dan Inter en Napoli.