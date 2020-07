Inter heeft Lukaku niet nodig om weer tweede te worden na ruime zege op SPAL Redactie

16 juli 2020

23u50 0 SPAL SPA SPA 0 einde 4 INT INT Internazionale Serie A Inter is weer terug op de tweede plaats in de Serie A na een ruime overwinning op het al gedegradeerde SPAL. Romelu Lukaku zat niet in de selectie. De Rode Duivel is nog niet volledig hersteld van een contractuur.

De bezoekers uit Milaan kwamen in Ferrara nog voor rust op 1-0 via Antonio Candreva, die vanaf rechts hard binnenschoot. In de tweede helft liep Inter uit naar een ruime zege via doelpunten van Cristiano Biraghi, Alexis Sánchez en Roberto Gagliardini.

Inter heeft 71 punten, zes minder dan koploper en titelverdediger Juventus, dat woensdag op een gelijkspel (3-3) was blijven steken bij Sassuolo. Atalanta heeft één punt minder dan Inter en Lazio twee. In de Serie A volgen nog vijf speelronden. De eerste vier ploegen in de Italiaanse competitie plaatsen zich voor de Champions League van volgend seizoen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.