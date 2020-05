Inter geeft nederlaag toe: “Goed mogelijk dat Mertens bij Napoli blijft” Kristof Terreur

29 mei 2020

17u05 0 Serie A De onderhandelingen over de punten en de komma’s lopen nog altijd, maar Inter legt zich neer bij de nederlaag. Dries Mertens blijft tot minstens 2022 bij Napoli, maar zijn contract is nog niet getekend. “Het zou me niet verbazen dat hij ginds blijft”, zeggen ze bij Inter.

Twee weken geleden hadden ze er nog een goed oog in. Toen stond Inter dicht bij een akkoord met Mertens over een transfer naar Milaan. Alleen: een last minute offensief van Napoli veranderde alles. Ze matchten de voorwaarden die Inter op papier had gezet en de contractduur. Coach Gennaro Gattuso en sportief directeur Cristiano Giuntoli praatten via Skype op hem in. De financiële voorwaarden en het goeie gevoel trokken Mertens uiteindelijk over de streep. Napels is voor hem een van de mooiste steden ter wereld. Stad en supporters liggen aan zijn voeten. God in Napels. Status die je niet zomaar opgeeft.

Zonder dat er handtekeningen stonden of de laatste details al waren uitgeklaard, briefte Napoli triomfantelijk de plaatselijke media over het nakend akkoord. Een slag voor Inter. Napoli wilde liever geen concurrent versterken.

Tien dagen later is de finale doorbraak er nog altijd niet, maar Napoli hoeft Inter niet meer te vrezen. De club bevestigt ondertussen bij Sky Italia zijn nederlaag. Antonio Conte had Mertens er graag bij gehad, maar voor de tweede keer in drie jaar zegt hij ‘neen’ tegen de Italiaanse coach - in 2017 ook al bij Chelsea. De club van Romelu Lukaku zal niet meer aandringen. Een koppel Big Rom-Mertens komt er niet.

Inter chief Piero Ausilio to Sky Italia:



“I don’t know if [Mertens] has signed his renewal with Napoli, but I wouldn’t be surprised if he stays there.”



Mertens hasn’t signed a new deal with Napoli as yet, as there are still some details to be discussed. It’ll happen though. pic.twitter.com/yVscuirx5s Kristof Terreur :newspaper::movie_camera:(@ HLNinEngeland) link

“Ik heb een uitstekende relatie met collega Giuntoli”, zegt Inters sportief directeur Piero Ausilio. “Ik had recent nog contact met hem. Ik weet niet of Mertens al getekend heeft, maar het zou me niet verbazen dat hij in Napels blijft. Ik begrijp de commotie niet.”

Chelsea waagde de voorbije weken eveneens geen poging meer om Mertens te strikken. Nochtans had coach Frank Lampard hem bovenaan zijn lijst staan.

